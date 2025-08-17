هل تعلم ماذا يقول لك الله إذا قلت هذا الدعاء؟ .. كنوز ربانية

نصح الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، كل مسلم بعدم التوقف عند قول: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) بل أكمل الدعاء حتى يكمل العطاء.

حديث النبي عن الدعاء

عن أنس ، قال : جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله علمني خيرا ، فأخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده ، فقال : قل سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله والله أكبر ، قال : فعقد الأعرابي على يده ، ثم مضى فتفكر ثم رجع ، فتبسم النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال : تفكر البائس . فجاء فقال : يا رسول الله ، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، هذه لله ، فما لي ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : يا أعرابي ، إذا قلت سبحان الله ، قال الله : صدقت ، وإذا قلت : الحمد لله ، قال الله : صدقت ، وإذا قلت : لا إله إلا الله ، قال الله : صدقت ، وإذا قلت : الله أكبر ، قال الله : صدقت ، فإذا قلت : اللهم اغفر لي ، قال الله : فعلت ، فإذا قلت : اللهم ارحمني ، قال الله : فعلت ، وإذا قلت : اللهم ارزقني ، قال الله : قد فعلت . قال : فعقد الأعرابي على سبع في يده ، ثم ولى.

أوقات استجابة الدعاء

وكشف الدكتور أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف،عن شروط استجابة الدعاء والأسباب الخمسة التي تكون سببا في استجابة الدعاء.

وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر لصفحة الأزهر الشريف، على فيس بوك، إن أول هذه الشروط التي تكون سببا في استجابة الدعاء، هو الإلحاح على الله بالدعاء، لأن الله تعالى يحب أن يسمع صوت عبده ، فعلى المسلم بكثرة الدعاء والتضرع إلى الله خاصة في أوقات استجابة الدعاء ، مثل يوم عرفة ويوم الجمعة، وعند إفطار الصائم.

وأضاف أن ثاني شروط استجابة الدعاء، هو التحدث إلى الله في الدعاء من باب الفقر والذلة ، فالملك بيد الله والمسلم يخضع لله ويعلم أنه لا نافع ولا ضار إلا لله سبحانه وتعالى

وأشار إلى أن ثالث شروط استجابة الدعاء، هو اليقين في استجابة الدعاء، فيقول النبي "ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة".

وذكر أن رابع شروط استجابة الدعاء، هو استطابة المطعم والأكل من الحلال وألا يدخل جوفه أكلا حراما أو من مال حرام، فيقول النبي "أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة"

وأضاف، أن خامس، شروط استجابة الدعاء، هو عدم التعجل في استجابة الدعاء ، فيقول النبي "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجاب لي"، فعليه أن يعلم أن تأخير استجابة الدعاء هي حكمة من الله له.

