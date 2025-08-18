أيمن الرقب: تصريحات أمريكا التي ربطت مصير المحتجزين بخيار المواجهة العسكرية تنسف أي أفق للحل السلمي

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن تصريحات الإدارة الأمريكية، التي ربطت مصير المحتجزين بخيار المواجهة العسكرية، تنسف أي أفق للحل السلمي، مشيرا إلى أن إسرائيل لديها إصرار على استكمال مخطط تهجير سكان غزة.

وقال أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن موافقة حركة حماس على المقترح الذي قدمه الوسطاء لم تأتِ نتيجة تهديدات إسرائيلية كما يدّعي الاحتلال، بل كانت ثمرة ضغوط داخلية من الفصائل والشخصيات الفلسطينية على مدار الأيام العشرة الماضية.

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن الهدف من هذا الموقف هو "حقن دماء الشعب الفلسطيني ووقف المجازر وسحب الذرائع من نتنياهو