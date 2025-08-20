شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن كوريا الجنوبية ورئيسها لي جاي ميونغ "لديهما شخصية مزدوجة" في حديثهما عن السعي لتحقيق السلام، بينما يُجريان تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء.

بدأت كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع، شملت اختبار رد مُحسّن على التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

تنتقد بيونغ يانغ هذه التدريبات بانتظام، وتصفها بأنها بروفات للغزو، وترد أحيانًا باختبارات أسلحة، لكن سيول وواشنطن تقولان إنها دفاعية بحتة.

منذ توليها السلطة في يونيو، سعت حكومة لي إلى تحسين العلاقات بين الجارتين اللتين لا تزالان رسميًا في حالة حرب بعد صراعهما الذي دار بين عامي 1950 و1953، على الرغم من أن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عن مسؤولين كوريين شماليين كبار رفضهم للمبادرات التي قدمها الرئيس الليبرالي لكوريا الجنوبية.

أمر لي هذا الأسبوع حكومته بإعداد تطبيق جزئي تدريجي للاتفاقيات القائمة مع كوريا الشمالية، وبدأت كوريا الجنوبية بإزالة مكبرات الصوت التي كانت تبث برامج معادية لكوريا الشمالية على طول الحدود.

وقالت كيم يو جونغ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "لي جاي ميونغ ليس من النوع الذي سيغير مجرى التاريخ"، واصفة إياه بأنه صاحب طموحات مواجهة.

وأضافت كيم: "إنهم (كوريا الجنوبية) يواصلون الحديث الممل عن السلام وتحسين العلاقات، مدركين تمامًا استحالة تحقيق ذلك، لأن لديهم دافعًا خفيًا لإلقاء مسؤولية فشل العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا على عاتق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ردًا على بيانها، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الإدارة ستفتح عهدًا جديدًا للنمو المشترك مع كوريا الشمالية، وإن إجراءاتها الأخيرة تهدف إلى استقرار وازدهار الكوريتين، وفقًا لما ذكرته قناة YTN التلفزيونية.