قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزراعة: تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن بالمحافظات
رئيس الوزراء يلتقي محافظ طوكيو لبحث مجالات التعاون المشترك
البث الإسرائيلية: الجيش يبدأ استدعاء 60 ألف جندي ضمن الاستعدادات لاحتلال غزة
رسميًا.. رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2025
هل أصحاب العقارات والرواتب الكبيرة عليهم زكاة مال؟.. في 3 حالات
محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا.. تفاصيل
آداب حلوان تعلن شروط القبول بأقسامها للعام الجامعي 2025/2026
الأرصاد تحذر: اضطراب في الملاحة البحرية وطقس شديد الحرارة جنوبا
أخويا وحبيبي.. عصام الحضري يواسي محمد الشناوي بعد وفاة والده
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء
رابط التسجيل بتنسيق المرحلة الثالثة 2025.. تبدأ في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي: سول تعاني من «ازدواجية الشخصية»

شقيقة الزعيم الكوري الشمالي
شقيقة الزعيم الكوري الشمالي
قسم الخارجي

قالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إن كوريا الجنوبية ورئيسها لي جاي ميونغ "لديهما شخصية مزدوجة" في حديثهما عن السعي لتحقيق السلام، بينما يُجريان تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الأربعاء.

بدأت كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة هذا الأسبوع، شملت اختبار رد مُحسّن على التهديدات النووية الكورية الشمالية المتزايدة.

تنتقد بيونغ يانغ هذه التدريبات بانتظام، وتصفها بأنها بروفات للغزو، وترد أحيانًا باختبارات أسلحة، لكن سيول وواشنطن تقولان إنها دفاعية بحتة.

منذ توليها السلطة في يونيو، سعت حكومة لي إلى تحسين العلاقات بين الجارتين اللتين لا تزالان رسميًا في حالة حرب بعد صراعهما الذي دار بين عامي 1950 و1953، على الرغم من أن وسائل الإعلام الرسمية نقلت عن مسؤولين كوريين شماليين كبار رفضهم للمبادرات التي قدمها الرئيس الليبرالي لكوريا الجنوبية.

أمر لي هذا الأسبوع حكومته بإعداد تطبيق جزئي تدريجي للاتفاقيات القائمة مع كوريا الشمالية، وبدأت كوريا الجنوبية بإزالة مكبرات الصوت التي كانت تبث برامج معادية لكوريا الشمالية على طول الحدود.

وقالت كيم يو جونغ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية: "لي جاي ميونغ ليس من النوع الذي سيغير مجرى التاريخ"، واصفة إياه بأنه صاحب طموحات مواجهة.

وأضافت كيم: "إنهم (كوريا الجنوبية) يواصلون الحديث الممل عن السلام وتحسين العلاقات، مدركين تمامًا استحالة تحقيق ذلك، لأن لديهم دافعًا خفيًا لإلقاء مسؤولية فشل العلاقات بين جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا على عاتق جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية".

ردًا على بيانها، قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن الإدارة ستفتح عهدًا جديدًا للنمو المشترك مع كوريا الشمالية، وإن إجراءاتها الأخيرة تهدف إلى استقرار وازدهار الكوريتين، وفقًا لما ذكرته قناة YTN التلفزيونية.

ازدواجية الشخصية كيم جونغ أون تدريبات عسكرية مشتركة التهديدات النووية الكورية الشمالية كوريا الجنوبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة الإعلامية شيماء جمال

«نامي مرتاحة يا بنتي».. والدة الإعلامية شيماء جمال تعلق بعد القصاص: أخيرًا هاخد عزاها | شاهد

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع .. نتيجة تقليل الاغتراب 2025 من هنا

حالة الطقس

تؤثر على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية اليوم الأربعاء

سعر الذهب

أقل عيار ذهب اليوم 20-8-2025

محمد الشناوى

النيابة تناظر جثمان والد محمد الشناوي.. إصابات في الرأس والجسم وتوفي في لحظتها

أرشيفية

بتهمة قتــ.ــل المذيعة شيماء جمال.. تنفيذ حكم الإعــ.ــدام في أيمن حجاج وشريكه بالجريمة

جانب من تنفيذ قرار سحب ارض نادي الزمالك بحدائق أكتوبر

قانوني 100% لهذا السبب.. بيان عاجل من الإسكان بشأن أرض نادي الزمالك في أكتوبر

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. ومفاجأة فى ثمن البيض

ترشيحاتنا

الأذكار

هل التسبيح بعد صلاة من تمام صحة الصلاة ؟.. أمين الفتوى يوضح

الشيخ هشام عبد العزيز

هشام عبد العزيز: اللغة العربية هي وعاء الهوية المصرية والانفتاح ليس على حسابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية ينعى علاء داهش رئيس قسم أصول الفقه الأسبق بجامعة الأزهر

بالصور

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية
دراسة: قوة الساقين مؤشر قوي لصحة الدماغ والقدرات المعرفية

نيسان ليف.. أرخص سيارة كهربائية في أمريكا بالسعر

نيسان ليف
نيسان ليف
نيسان ليف

بخطوات سهلة.. طريقة عمل مخلل البطاطس المقرمش في المنزل

طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس
طريقة عمل مخلل البطاطس

تحذير: مخاطر استخدام المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف .. اعرف الأضرار

ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟
ماذا يحدث عند وضع المعدن والبلاستيك داخل الميكروويف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد