القبض على شخصين تعدوا على سائق توك توك بسلاح أبيض بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين بحوزة أحدهما سلاح أبيض بالتعدى على سائق مركبة "توك توك" وتحطيم مركبته بالغربية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو ( لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابها على النحو المشار إليه لحدوث مشادة كلامية بينهما وبين (سائق مركبة "التوك توك"– مقيم بذات العنوان) بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة قاما على إثرها بالتعدى عليه بالسلاح المضبوط وإحداث تلفيات بالمركبة قيادته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.