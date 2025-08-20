تنمي التفكير الاستراتيجي.. مخرج: الألعاب الإلكترونية كانت مصدر إلهام وتعليم للكثيرين

أكد محمد مخيمر، مخرج فيديوهات الألعاب الإلكترونية، أن مشهد صناعة الألعاب شهد تحولًا كبيرًا من مجرد اللعب على أجهزة "بلاي ستيشن" داخل المنازل أو عبر الشبكات البسيطة، إلى تنظيم بطولات ومسابقات ضخمة على المستويين المحلي والعالمي.

طرح الألعاب للجمهور

وقال مخيمر، خلال لقائه مع الإعلامي شريف نور الدين، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن البداية كانت بسيطة، حيث كانت الشركات تطرح الألعاب والجمهور يكتفي باللعب، لكن سرعان ما نشأت مجتمعات من اللاعبين الذين يجتمعون عبر الإنترنت أو داخل الـ"سايبر" التي أصبحت تعرف اليوم بـ"صالات الألعاب".

وأوضح أن ظهور المجتمعات الكبيرة جذب انتباه الرعاة والشركات التي وجدت في الألعاب منصة استثمارية مهمة، مشيرًا إلى أن البطولات الصغيرة بين الأصدقاء تطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى بطولات عالمية كبرى مثل بطولة العالم "IWC" التي تقام حاليًا في السعودية.

وشدد على أن هناك اعتقادًا خاطئًا بأن الألعاب الإلكترونية مقتصرة على فئة الشباب فقط، مبينًا أن الفعاليات تضم مشاركين من مختلف الأعمار، بدءًا من الأطفال بعمر 12 عامًا وصولًا إلى أشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات من أعمارهم.

وأشار مخيمر إلى أن الألعاب الإلكترونية كانت مصدر إلهام وتعليم للكثيرين، إذ ساعدت في تنمية التفكير الاستراتيجي والمعرفة التاريخية، لافتًا إلى أن بعض الألعاب تحولت لاحقًا إلى أفلام وسلاسل سينمائية شهيرة مثل "فاينل فانتسي".

