مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 في حادث تصادم بمدخل شق التعبان بـ طرة.. صور
عرض فرنسي لخطف نجم الأهلي .. واللاعب يوجه صدمة للإدارة .. ماذا حدث؟
حبس وغرامة.. عقوبات رادعة تواجه بلوجر جديدة بسبب فيديوهات إثارة الغرائز
مدمنة مخدرات وفيديوهاتي للإثارة والفلوس | اعترافات صادمة لـ بديعة
كايا كالاس: لا يمكن الوثوق ببوتين .. وسنواصل دعم أوكرانيا بضمانات أمنية صارمة
مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال
المعاهد الأزهرية يعلن مواعيد امتحانات الطلاب العائدين من الخارج
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم 19-8-2025
المصيفين بهذه الشواطئ .. انتظروا أمطارا غدا وتجنبوا أنشطة البحر | الطقس
إسرائيل تصادق على ميزانية إضافية بـ 30.8 مليار شيكل لتمويل نفقات الحرب
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الدبلومات الفنية 2025 لنظامي الثلاث والخمس سنوات
أصوات تتسابق في رحاب القرآن .. لقطات خاصة من مسابقة دولة التلاوة بمسجد عمرو بن العاص
أخبار البلد

مصر إنجازاتها كبيرة بها | رئيس الأعلى للإعلام: ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية النزال

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أكد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن البحث عن المعلومة ليس سهلًا في ظل الظروف الحالية، ولكننا جميعًا نعمل من أجل الحصول على الخبر بأفضل طريقة ممكنة ولكن بدون أي مخالفة، مضيفًا أن على الإعلام الرياضي دورًا كبيرًا في تثقيف وتنوير الشباب، والعمل على إبعادهم عن التعصب.


جاء ذلك خلال ثاني الورش التدريبية المتخصصة التي تعقدها لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، بالتعاون مع رابطة النقاد الرياضيين، تحت عنوان: "الإعلام والتحليل الرياضي.. من التفاعل الجماهيري إلى صناعة التأثير"، تحت رعاية المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس، بحضور أعضاء اللجنة والكاتب الصحفي حسن خلف الله، رئيس الرابطة، وعدد من النقاد الرياضيين.


وأضاف أننا نهدف للوصول بالإعلام الرياضي لمكان أفضل، مضيفًا أن لجنة ضبط الأداء الإعلامي بها من الخبرات الرياضية والقانونية وغيرها من الخبرات، مؤكدًا أنه منذ بداية عمل اللجنة شهد الإعلام الرياضي انخفاضًا كبيرًا في حجم المخالفات.


وتمني أن يكون الموسم الرياضي الحالي أفضل كثيرًا من السابق، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالألعاب الفردية "النزال" خصوصًا وأن مصر تمتلك إنجازات كبيرة في تلك الألعاب.


وقال رئيس المجلس الأعلى للإعلام إنه قريبا سنتأهل لكأس العالم للمرة الثانية، لذلك على الإعلامي الرياضي الاهتمام بالمنتخب بشكل أكبر، والعمل على رفع الحالة الوطنية والانتماء والابتعاد عن التعصب.


وشهدت ورشة العمل خلال المحاضرات مناقشات بين المحاضرين والمشاركين حول «أساسيات التحليل الرياضي الاحترافي في الإعلام التلفزيوني» و«التعليق والتحليل بين الحياد والانتماء: مهارات التأثير دون إثارة الجدل»، وكذلك «التحليل المدعوم بالبيانات: كيف تصبح لغة الأرقام حليفة الشاشة».


وقدم المحاضرات خلال ورشة العمل، كل من عبدالفتاح حسن، رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة الأسبق ورئيس قناة النيل للرياضة الأسبق عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والكاتب الصحفي أيمن بدرة، رئيس تحرير مجلة أخبار الرياضة السابق عضو اللجنة، والأستاذ/ عادل ماهر، الخبير الإعلامي عضو اللجنة، والدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ مساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية علوم الرياضة بنين بجامعة حلوان.

خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

هدير عبد الرازق

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

الراقصة بديعة -أرشيفية

فلاشة فيديوهات حرز .. الراقصة بديعة تعترف رقصي مثير وحشيش للمزاج

التحرش

فتاة تتهم شخصا بالتعدي عليها داخل أتوبيس بالأزبكية

الراقصة بديعة

بحوزتها مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على الراقصة بديعة

قافلة طبية بقرية منشأة رضوان تخدم 180 حالة مرضية بالشرقية .. صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

أخطاء شائعة في تربية الأطفال تدمّر حياتهم العاطفية مستقبلًا .. خبير يحذّر | خاص

أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل
أخطاء تربوية تترك آثار على الصحة العاطفية والنفسية للطفل

فضيحة أم فبركة؟.. هدير عبد الرازق في قلب عاصفة فيديو خادش للحياء مسرب مع أوتاكا

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق

محافظ الشرقية يتفقد مجمع المصالح الحكومية والإدارة التعليمية بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

