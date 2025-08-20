التفاصيل الكاملة لسرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بالإسكندرية

شهدت منطقة بيانكي بالبيطاش بالعجمي، سرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة، ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهمين واسترداد جزء من المسروقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية قد تلقت بلاغًا يفيد بسرقة شقة الفنان أحمد شيبة بدائرة قسم شرطة الدخيلة، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ وبدأت عمليات البحث والتحري.

وتمكنت فرق المباحث من كشف ملابسات الحادث، حيث ألقت القبض على 3 متهمين تورطوا في ارتكاب السرقة، وتبين استيلاؤهم على مبالغ مالية متنوعة بلغت نحو 800 ألف جنيه مصري، و5 آلاف دولار أمريكي، و825 درهما إماراتيا، وألف ليرة لبنانية، و145 دينارا تونسيا، و100 يورو، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في القضية.