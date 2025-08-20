قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
مرصد الأزهر يدين الهجوم الإرهابي على مسجد بشمال نيجيريا
خان يونس تنهك جيش الاحتلال بحرب استنزاف ذكية.. تفاصيل
ملابسها خادشة.. تفاصيل القبض على الراقصة نورا
40 جنيه قريبا| خطة النواب تكشف مفاجأة عن تراجع سعر الدولار
حال تكرار الهجوم الإسرائيلي.. إيران تهدد برد أقوى وتكشف عن صواريخ متطورة
اللجنة المصرية تقدم حليب الأطفال للمستحقين من أهالي غزة.. فيديو
انقطاع المياه في الجيزة .. تعرف على الموعد والمناطق المتأثرة
التفاصيل الكاملة لسرقة شقة المطرب الشعبي أحمد شيبة بالإسكندرية
أهلي جدة يتأهل لنهائي كأس السوبر السعودي بعد اكتساح القادسية بخماسية
مصر تواصل إدخال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة
توقيع بروتوكولات تعاون لتنفيذ 4 مشروعات للتنمية الاقتصادية بتكلفة 480 مليون جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أبطال فيلم درويش يحتفلون بالعرض الخاص مع جمهور الرياض

أبطال فيلم درويش
أبطال فيلم درويش
نجلاء سليمان

احتفل صنّاع وأبطال فيلم "درويش" بعرضه الخاص في العاصمة السعودية الرياض، حيث أقيم الحدث في ڤوكس سينما – واجهة روشن، وسط حضور جماهيري وإعلامي ضخم، ممهّدًا لانطلاق الفيلم في دور العرض بجميع أنحاء الوطن العربي خلال الأيام المقبلة.

استقبل أبطال فيلم درويش جمهورهم وسط أجواء من الحماس والتفاعل، وتقدّم الحفل كل من  عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، والمخرج وليد الحلفاوي، الذين حظوا بترحيب واسع من الحضور والإعلاميين، فيما شهدت الأمسية تفاعلاً لافتًا مع النجوم على السجادة الحمراء.


ولم يقتصر الاحتفال على العرض السينمائي فقط، بل امتد إلى واحدة من أضخم المفاجآت: برج المملكة الشهير الذي أضاء سماء الرياض بعرض بصري ضخم، تخلله بث صور ومشاهد حصرية من الفيلم.


التقط أبطال الفيلم صورًا تذكارية أمام البرج المضيء، وخلال الاحتفال، أعرب أبطال الفيلم عن سعادتهم الغامرة بانطلاق "درويش" من قلب الرياض، مؤكدين أن هذه البداية المبهرة تمهّد لنجاح كبير في مختلف الدول العربية.


وأشار المخرج وليد الحلفاوي إلى أن الفيلم يقدم تجربة سينمائية جديدة، تحمل مفاجآت بصرية ودرامية للجمهور.


تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.


"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، ومن إنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" ومن بطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب وظهور خاص للنجم محمد شاهين.


من المقرر طرح فيلم "درويش" في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 اغسطس.

