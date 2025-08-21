قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يصدر تقريره الختامي حول انتخابات الشيوخ 2025

الديب أبوعلي

أعلن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، صدور التقرير الختامي حول انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تحت عنوان: "انتخابات مجلس الشيوخ 2025 - قراءة في المسارات والنتائج"، والذي يوثق العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة، ويحلل أبرز التحديات التي واجهتها، ويقدم مجموعة من التوصيات الهادفة لتعزيز النزاهة والمشاركة السياسية في المستقبل.

وأوضح التقرير الختامي، أن نسبة المشاركة العامة، بلغت 17.08% فقط من إجمالي الناخبين المقيدين، وهي نسبة أقل من انتخابات عام 2020 التي سجلت 32.22%.

كما شهدت بعض اللجان الانتخابية تأخيرات في الفتح ونقصًا في التجهيزات، بينما التزمت لجان أخرى بالانضباط والإشراف القضائي الكامل.

فيما برزت ممارسات دعائية سلبية من بينها الدعاية السوداء واستخدام المال السياسي، بما أثر على نزاهة المناخ الانتخابي.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة المرأة والشباب في العملية التصويتية كانت لافتة، إلا أن حضورهم كمرشحين ظل محدودًا نسبيًا.

وأشار التقرير إلى أن المشاركة في الخارج تمت في (117) دولة عبر السفارات والقنصليات، لكنها اتسمت بضعف الإقبال.

فيما جاءت أهم التوصيات وفق التقرير، كما يلي:

  • المحور التشريعي: مراجعة نظام القوائم المغلقة المطلقة، وتعديل قانون تقسيم الدوائر لضمان عدالة التمثيل.
  • المحور السياسي: توسيع المجال العام للأحزاب، وتشجيع مشاركة الشباب والمرأة، وفتح حوار وطني حول مستقبل الحياة النيابية.
  • المحور التنظيمي والإجرائي: تطوير البنية التحتية للعملية الانتخابية، وتدريب أعضاء اللجان على إدارة الاقتراع بشفافية.
  • المحور المجتمعي والإعلامي: إطلاق حملات توعية انتخابية، مواجهة الدعاية السوداء والمال السياسي، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في الرقابة.

وأكد الائتلاف في ختام بيانه أن هذه التوصيات تأتي في إطار سعيه لتعزيز الثقة الشعبية في العملية الانتخابية، وضمان مشاركة أوسع في الاستحقاقات المقبلة، بما يرسخ أسس الديمقراطية الفعالة.

