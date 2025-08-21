إلا من أتى الله بقلب سليم .. ما القلب السليم؟ ريم بسيوني توضح

أكدت الكاتبة ريم بسيوني، الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أنه بالنسبة للإمام أبو حامد الغزالي فإن القلب له نوعان، نوع عادي وهو الذي يضخ الدم في جسم الإنسان، والنوع الثاني هو القلب الذي نواجه به الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في القرآن الكريم، "إلا من أتى الله بقلب سليم".

وقالت بسيوني، خلال لقاء لها لبرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "حمدي رزق"، أن القلب السليم الذي يكون لديه البصيرة والفهم، مؤكدة أن إصلاح القلب يجعله يرتقي للقاء الله سبحانه وتعالى.

وتابعت الروائية وأستاذ اللغويات بالجامعة الأمريكية، أن الإمام أبو حامد الغزالي أحد فلاسفة الإسلام المميزين، مؤكدة أن كتاب المنقذ من الضلال سيرة للمحطات الفكرية للإمام، وأحد الكتب الهامة.