البحر الأحمر تختتم مبادرة المرأة تقود لتعزيز تمكين السيدات

اختتمت ماجدة حنا، نائب محافظ البحر الأحمر، فعاليات مبادرة "المرأة تقود" التي استمرت عدة أيام، وتهدف إلى دعم وتمكين المرأة في المحافظة من خلال برنامج تدريبي متكامل.

شهدت المبادرة تنفيذ ورش عمل وجلسات تدريبية ركزت على تطوير المهارات القيادية، التخطيط الاستراتيجي، إدارة الوقت، وتعزيز العمل بروح الفريق، بالإضافة إلى رفع الوعي بأهمية مشاركة المرأة في التنمية المحلية واتخاذ القرار.

وأوضحت نائب المحافظ أن المبادرة تمثل خطوة مهمة في جهود الدولة لتمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها لتولي مواقع قيادية فاعلة، مؤكدة حرص محافظة البحر الأحمر على خلق مناخ داعم للكوادر النسائية الشابة ولتعزيز دور المرأة في المجتمع.

وفي ختام الفعالية، سلمت الأستاذة ماجدة حنا شهادات اجتياز البرنامج للمشاركات، حيث أعربت المشاركات عن تقديرهن لهذه التجربة التي ساعدتهن على اكتساب مهارات جديدة تسهم في تطوير مسارهن المهني والشخصي.