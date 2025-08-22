الإدارة العامة للمرور تكثف من انتشارها على الطرق.. فيديو

علق الخبير المروري أحمد هشام، على الحركة المرورية صباح اليوم الجمعة، قائلا: هناك حالة من الانسياب والهدوء على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية، تزامنًا مع الإجازة الرسمية للقطاعات الحكومية والمدارس والجامعات.



وأوضح اللواء أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الإدارة العامة للمرور كثّفت من انتشارها الأمني والخدمي على الطرق، من خلال الأوناش ووحدات المساعدة الفنية للتعامل الفوري مع أي أعطال قد تعيق حركة السير.



وأشار الخبير المروري إلى وجود تنسيق دائم بين غرف العمليات المركزية والإدارات المرورية في المحافظات.