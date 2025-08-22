طوال اليوم.. المرور تواصل حملات المخدرات والكحوليات على السائقين

أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن الإدارة العامة للمرور تواصل حملاتها للكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات بين السائقين على مدار اليوم، مشددا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الطرق.

وشدد خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، على ضرورة التزام قائدي السيارات بالسرعات المقررة على الطرق السريعة، مع التأكد من سلامة المركبات وتجهيزاتها الأساسية مثل طفاية الحريق وصندوق الإسعافات الأولية، إلى جانب الاحتفاظ بأرقام الطوارئ.

وأوضح أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا بمحيط الميادين العامة والمسطحات المائية والمناطق السياحية والترفيهية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الإقبال على قضاء الإجازات الصيفية.