اعترافات مثيرة للراقصة نورا دانيال.. رحلتها من الرقص لكلبش مباحث الآداب
مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو
رئيس الوزراء يعرب عن تطلعه لإنشاء منطقة صناعية يابانية باقتصادية قناة السويس
موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام إجازات لهؤلاء الأشخاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة بهذه المناطق.. الأرصاد توضح
وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية بالعاصمة الإدارية
موسكو ترحب بالسياح العرب.. وخريطة المترو باللغة العربية
بعد 60 عامًا من السيطرة.. سبب الزيارة النادرة للرئيس الصيني لإقليم التبت
«الأعلي للآثار» يكشف سر اكتشاف قطع أثرية بميناء أبوقير البحري
أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن| فيديو
الولايات المتحدة ترسل ثلاث مدمرات قرب سواحل فنزويلا
كيران كوازي.. أصغر عبقري في تاريخ "سبيس إكس" يقدم استقالته من شركة إيلون ماسك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالمطرية.. قرار عاجل ضد سائق أتوبيس نقل جماعي

إسلام دياب

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق أتوبيس نقل جماعي، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق أتوبيس "نقل جماعي" غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة، حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تم تحديد الأتوبيس "تابع لإحدى شركات النقل الخاصة"، وضبط قائده (سائق - مقيم بالقليوبية)، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

اعترف بمواجهته بارتكاب الواقعة وقيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم. 

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

