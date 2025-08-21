يتعاطى المخدرات أثناء القيادة بالمطرية.. قرار عاجل ضد سائق أتوبيس نقل جماعي

أمرت جهات التحقيق بحبس سائق أتوبيس نقل جماعي، لاتهامه بتعاطي المواد المخدرة حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله سائق أتوبيس "نقل جماعي" غير متزن وتبدو عليه آثار تعاطي المواد المخدرة، حال سيره بمنطقة المطرية بالقاهرة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.

تم تحديد الأتوبيس "تابع لإحدى شركات النقل الخاصة"، وضبط قائده (سائق - مقيم بالقليوبية)، وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.

اعترف بمواجهته بارتكاب الواقعة وقيادة السيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم التحفظ على الأتوبيس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائده، وأصدرت جهات التحقيق قرارها المتقدم.