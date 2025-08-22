قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاسيميرو يدخل دائرة اهتمامات اتحاد جدة بتوصية من بنزيما
استغاث بوزير الثقافة.. محامي شيرين عبد الوهاب يتنحى عن قضاياها بعد عودتها لـ حسام حبيب
العلماء يحذرون من عاصفة شمسية قوية تهدد الأرض.. ماذا يحدث؟
مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الجامعة العربية: نؤيد بسط سلطة الدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يستحق المستأجر تعويضا حال انتهاء المدة الانتقالية بقانون الإيجار القديم؟

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

أثار قانون الإيجار القديم الجديد- الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الجاري- جدلاً واسعًا بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع النص على انتهاء المدد الانتقالية التي حددها القانون سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ويتساءل البعض: “هل يستحق المستأجر تعويضًا عند انتهاء هذه المدة وإخلاء الوحدة؟”.

ما نص عليه القانون

القانون الجديد نص بوضوح على أن عقود الإيجار السكني تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون،  وعقود الإيجار لغير غرض السكني (الأشخاص الطبيعية) تنتهي بعد 5 سنوات من نفس التاريخ، وبالتالي، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء العين وردها للمالك بانتهاء هذه المدة، أو حال تحقق شروط أخرى كترك الوحدة مغلقة أكثر من عام، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة بديلة تصلح للغرض نفسه.

ماذا لو رفض المستأجر الإخلاء؟

بحسب المادة (7)، يحق للمالك أن يلجأ إلى قاضي الأمور الوقتية؛ لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الحاجة لدعوى مطولة، مع احتفاظ المالك أو المستأجر المتضرر بحق المطالبة بالتعويض إن كان هناك مقتضى لذلك.

كما منح المُشرِّع، المستأجرالمشرع  فرصة للحصول على وحدة بديلة من الدولة وفق شروط وإجراءات محددة، وهو ما يمكن اعتباره نوعًا من "التعويض غير المباشر".

تعويض للمستأجر

القانون منح المستأجر امتيازات بديلة عبر المادة (8)، أهمها:

أحقية المستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك.

التخصيص يتم من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للأولويات التي يحددها مجلس الوزراء.

يشترط للتخصيص أن يقدّم المستأجر إقرارًا بإخلاء وتسليم وحدته القديمة.

الأولوية تكون للمستأجر الأصلي وزوجه، بشرط أن يتم التخصيص قبل عام واحد على الأقل من انتهاء المدة المحددة للإيجار.

رؤية القانون

من خلال هذه المواد، يتضح أن المشرع لم يفتح باب التعويض النقدي للمستأجر، لكنه حرص على إقرار حق بديل يتمثل في إمكانية الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الدولة.

هذا الحق جاء لتحقيق نوع من التوازن بين مصلحة المالك الذي يستعيد وحدته بعد عقود من تجميد القيمة الإيجارية، وبين مصلحة المستأجر الذي قد يجد نفسه مهددًا بفقدان مأوى أو مصدر رزق دون بديل.

لجان الحصر وتحديد القيمة الإيجارية

جدير بالذكر أن القانون ألزم المحافظين بتشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية) وفق معايير محددة، مثل:

موقع العقار.

مستوى البناء.

المرافق والخدمات.

القيمة الإيجارية للعقارات في ذات المنطقة.


وبناءً على هذه التصنيفات، تحدد القيمة الإيجارية الجديدة التي شهدت زيادات كبيرة مقارنة بالقيمة القديمة، مع حد أدنى يبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية ويصل إلى 1000 جنيه في المناطق المتميزة، مع زيادة سنوية بنسبة 15%.

الإيجار القديم قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الجديد الإيجار القديم الجديد الإيجار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

وفاة شروق المسلماني

الأولى على الثانوية العامة بشمال سيناء .. قصة وفاة شروق المسلماني

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تفاصيل قرارات الرئيس السيسي الثمانية.. وتكليفات عاجلة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

ارتفاع امواج بحر مطروح

غلق عدد من الشواطئ بمطروح ومنع المصطافين من نزول البحر.. ما السبب؟

حصيلة مداهمة الثقب الاسود

أطفال وسيدات.. الداخلية تكشف تفاصيل مداهمة الثقب الأسود

قوات الأمن

تبرعات بلا حدود.. أمن قنا يضبط مسجل خطر على الهواء أثناء بث مباشر من منزله بفرشوط

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط سريع للتسجيل

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

ترشيحاتنا

الشيخ محمد حسن الصعيدي

صوته يسكن القلوب قبل الآذان.. صدى البلد يكرم الشيخ محمد حسن الصعيدي .. فيديو وصور

خطيب المسجد النبوي

السعيد من ارتدى أثوابها .. خطيب المسجد النبوي يوصي بهذه الطاعة بكل الأوقات

أذكار المساء كاملة

أذكار المساء كاملة.. ردد أفضل 7 أدعية تجمع لك خير الدنيا والآخرة

بالصور

التغذية الموجهة ضد التهاب المفاصل .. أطعمة تقلل الألم وتعزز صحة الغضاريف

أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل
أطعمة تحافظ على صحة المفاصل

تظهر على الوجه.. 5 علامات تحذيرية لارتفاع الكوليسترول

علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه
علامات ارتفاع الكوليسترول على الوجه

لمواجهة الطقس الحار.. أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم
أطعمة ومشروبات تساعد على تبريد الجسم

سعره أكثر من 5 آلاف دولار .. أغلى برجر في العالم

أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم
أغلى برجر في العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

المزيد