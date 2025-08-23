أسعار الأسماك بالأسواق اليوم السبت 23-8-2025

ينشر موقع صدى البلد أسعار الأسماك اليوم السبت 23-8-2025



أسعار السمك البلطى للتجار

سعر السمك البلطى حول 110 و115 جنيها

سمك البورى بين 170 و220 جنيها،

كيلو السبيط 220 جنيها

كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.



سوق العبور اليوم

أسعار البلطى تراوحت بين 72 و96 جنيهًا للكيلو،

وتراوحت أسعار المرجان بين 100 و300 جنيه

وتراوح كيلو الثعابين بين 100 و550 جنيها

وتراوح كيلو السمك البورى بين 90 و195 جنيها.

كيلو الدنيس دار حول 90 و275 جنيهًا،

أسعار الجمبري تراوحت بين 200 و770 جنيها،

وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة السابق، وتراوح كيلو الدنيس بين 160 و320 جنيها، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وتراوح كيلو القاروص بين 170 و270 جنيهًا.