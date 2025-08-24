قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل تتجه نحو اجتياح بري.. محلل: المخيمات عاجزة عن استيعاب النازحين والحل بات ضرورة
هل يجوز بناء مسجد من أموال الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أسامة ربيع: مشروعات مشتركة مع شركة عالمية لبناء وإصلاح السفن الصديقة للبيئة
من أمام معبر رفح.. مراسل إكسترا نيوز يرصد مستجدات دخول المساعدات ضمن قوافل زاد العزة
ضحية الأكاديمية الوهمية .. تشييع جثمان الطالب فارس ياسر إلى مثواه الأخير بسوهاج
عشان دخلت المطبخ.. ضبط طباخ قتل قطة بقرية سياحية في مطروح
مفتي الجمهورية يلتقي شيخ الإسلام في تايلاند ويجتمع بأعضاء هيئة كبار العلماء
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد
وزير الخارجية: رفض إسرائيل للمقترحات المطروحة يقوض السلام والاستقرار في المنطقة
منتخب مصر لصيد الأسماك يشارك في بطولة العالم بفرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد

رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للمقر الجديد
رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر الأساس للمقر الجديد
إسلام دياب

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية  أن  المستشار محمد الشناوي ـ رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥، بوضع حجر الأساس لنادي مستشاري النيابة الإدارية الجديد الكائن بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل.

جاء ذلك في حضور لفيف من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقياداتها، شمل كل من المستشار حمدي سالم ـ النائب الأول لرئيس الهيئة ومدير المكتب الفني بالإسكندرية، والمستشار محمد السعيد فوزي ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار أحمد عبد الرحيم ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار خيري معوض ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار باهي الدين محمد علي - مدير إدارة الدعوى التأديبية، والمستشار كمال علي - مدير المكتب الفني بالسويس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد حامد - وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي – عضو مركز الإعلام والرصد.

حيث كان في استقبالهم السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار محمود شيحة – عضو مجلس الإدارة عن  المستشارين الذين اكتمل عطائهم.

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس، أكد المستشار محمد الشناوي، تطلعه لأن يصبح هذا المقر الجديد للنادي، وبالجهود المتواصلة لأعضاء مجلس الإدارة وبالدعم الكامل من رئاسة الهيئة وسائر أعضائها، صرحًا متكاملًا يعكس ما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بأعضائها، ويجسد رؤيتها في إرساء بيئة متوازنة تجمع بين مقتضيات العمل القضائي ومتطلبات الحياة الاجتماعية لأعضاء النيابة وأسرهم.

نيابة إدارية للنيابة الإدارية حجر أساس مقر جديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

وفاة الفنان الشاب بهاء الخطيب

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

بهاء الخطيب

بعد وفاته| معلومات عن الفنان بهاء الخطيب.. وحسام داغر يكشف اللحظات الأخيرة في حياته

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

فني صحي 97.2% الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

الطالبة عائشة

القصة الكاملة لأزمة الطالبة عائشة بعد التلاعب برغباتها.. وزير التعليم العالي ينقذ حلمها في دخول كلية الطب

أسعار الذهب

رسميا .. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأحد

الزمالك

شيكابالا يشيد بنجم الزمالك: مفيش حد شبهه في مصر

دواجن

هبوط كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن البيض الآن

ترشيحاتنا

دعاء المولد النبوي الشريف

دعاء المولد النبوي .. يحول حياتك إلى سعادة وييسر جميع أمورك

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

دعاء واظب عليه النبي بعد كل صلاة.. ردده يحميك من فتنتين وعذابين

حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة

ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟.. الأزهر يجيب

بالصور

ايه مناسبة الصورة أو فين؟؟ إلهام شاهين وليلى علوي رفقة العوضي ورامز جلال

الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى
الهام شاهين و ليلى علوى

لحظة انتشال الفتيات الغريقات في شاطئ أبو تلات بالإسكندرية.. صور تنشر لأول مرة

غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي
غرق فتيات العجمي

مى سليم خطف أنظار الجمهور بأحدث جلسة تصوير.. شاهد

مى سليم
مى سليم
مى سليم

تامر حسني والشامي يتألقان في مهرجان مراسي البحر الأحمر

تامر حسني
تامر حسني
تامر حسني

فيديو

وزير الدفاع يلتقى بعدد من مقاتلى المنطقة الغربية العسكرية

وزير الدفاع: الحفاظ على الاستعداد القتالي هو الضمان الحقيقي لأمن واستقرار الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

المزيد