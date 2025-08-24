رئيس هيئة النيابة الإدارية يضع حجر أساس مقر نادي المنيل الجديد| شاهد

صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أن المستشار محمد الشناوي ـ رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الأحد الموافق ٢٤ / ٨ / ٢٠٢٥، بوضع حجر الأساس لنادي مستشاري النيابة الإدارية الجديد الكائن بشارع عبد العزيز آل سعود بالمنيل.

جاء ذلك في حضور لفيف من المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وقياداتها، شمل كل من المستشار حمدي سالم ـ النائب الأول لرئيس الهيئة ومدير المكتب الفني بالإسكندرية، والمستشار محمد السعيد فوزي ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص، والمستشار أحمد عبد الرحيم ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للطعون، والمستشار خيري معوض ـ مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار باهي الدين محمد علي - مدير إدارة الدعوى التأديبية، والمستشار كمال علي - مدير المكتب الفني بالسويس، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد حامد - وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، والمستشار محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم، والمستشار هيثم علي – عضو مركز الإعلام والرصد.

حيث كان في استقبالهم السادة المستشارين أعضاء مجلس إدارة النادي يتقدمهم المستشار عبد الرؤوف موسى - رئيس مجلس إدارة النادي، والمستشار محمود شيحة – عضو مجلس الإدارة عن المستشارين الذين اكتمل عطائهم.

وخلال فعاليات وضع حجر الأساس، أكد المستشار محمد الشناوي، تطلعه لأن يصبح هذا المقر الجديد للنادي، وبالجهود المتواصلة لأعضاء مجلس الإدارة وبالدعم الكامل من رئاسة الهيئة وسائر أعضائها، صرحًا متكاملًا يعكس ما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بأعضائها، ويجسد رؤيتها في إرساء بيئة متوازنة تجمع بين مقتضيات العمل القضائي ومتطلبات الحياة الاجتماعية لأعضاء النيابة وأسرهم.