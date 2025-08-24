ناشئوا الأهلي للتنس يواجه هليوبوليس غدًا في بطولة الدوري

يواجه فريق التنس بالنادي الأهلي للناشئين تحت 16 سنة هليوبوليس غدًا الإثنين في التاسعة صباحًا على ملاعب نادي هليوبوليس، ضمن منافسات دور المجموعات بالبطولة بطولة الدوري العام.

وكان الفريق قد توج ببطولة الدوري العام الماضي، ويضم كلا من: عبد الرحمن ياسر، ياسين السيد، آسر نهاد، آسر سامي، أنس تامر، عمر إيهاب، حسن عبد المجيد، حسن لبيب، زياد بكر، ياسين هيثم، مصطفى أشرف، محمد رائد، حمود إياد.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.

