البلوجر نرمين طارق من إطلالات الساحل لـ بوكس الآداب

ألقت الأجهزة الأمنية القبض علي البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء ومنافسة الآداب العامة وفي هذه السطور نرصد من هي البلوجر نرمين طارق.

واحدة من أشهر البلوجر في مصر والعالم العربي وحصلت علي شهرة كبيرة بصورها مع الفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي لديها أكثر من 250 ألف متابع على إنستجرام، حيث تُشارك أحدث صيحات الموضة إطلالاتها اليومية وواحدة من أبرز وجوه الموضة الرقمية في مصر استطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية كبيرة تُعتبر من أهم البلوجر فيما يتعلق بالموضوع.

وتلقت الجهات الأمنية العديد من البلاغات ضد البلوجر نرمين طارق لاتهامها بنشر فيديوهات وصور تحرض علي الفجور وتهدم القيم الأسرية

وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها وعثر بحوزتها علي مبالغ نقدية بعملات أجنبية وعربية ومصرية وتم التحفظ علي سيارتها

كما تباشر جهات التحقيق المختصة تحقيقاتها مع المتهمة سارة خليفة في اتهامها بغسل الأموال بعد قرار النيابة بإحالتها إلى محكمة الجنايات في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن تفاصيل اعترافات سارة خليفة المتهمة بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.