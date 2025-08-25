البنك المركزي يبحث أسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل

يعقد البنك المركزي المصري، يوم الخميس المقبل، اجتماع لجنة السياسات النقدية لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية محليًا ودوليًا.

ويأتي الاجتماع المرتقب في ظل ترقب واسع من قبل الأسواق والمستثمرين، خاصة مع استمرار جهود الدولة في مواجهة الضغوط التضخمية وتحفيز معدلات النمو الاقتصادي، إلى جانب متابعة تأثير المتغيرات العالمية على الاقتصاد المصري.

ويرى خبراء الاقتصاد أن قرار اللجنة سيعتمد على موازنة دقيقة بين السيطرة على التضخم من جهة، وتشجيع الاستثمارات وزيادة معدلات الإنتاج من جهة أخرى، مؤكدين أن أي تحرك في أسعار الفائدة سيكون له انعكاس مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية.

لاجارد تدافع عن استقلالية البنوك المركزية أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025 طاقة الإماراتية تستحوذ على GS Inima الإسبانية مقابل 1.2 مليار دولار سعر الدولار اليوم الاثنين 25 أغسطس 2025

وكان البنك المركزي قد اتخذ في الاجتماعات السابقة قرارات تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وسط توقعات بأن يشهد الاجتماع المقبل نقاشًا موسعًا حول فرص خفض أو تثبيت أسعار الفائدة بما يتناسب مع أهداف السياسة النقدية للدولة.