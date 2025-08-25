قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محمد صلاح ضمن أفضل 10 لاعبين فى القرن الحادي والعشرين.. بالأرقام

كريم عاطف

أعلنت شبكة lentedesportiva العالمية عن قائمة أفضل 10 لاعبين في القرن الحادي والعشرين، وجاء النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة ليصبح اللاعب العربي والأفريقي الوحيد المتواجد بين عمالقة اللعبة.

واعتمد التصنيف على إجمالي المساهمات التهديفية (الأهداف + التمريرات الحاسمة)، حيث تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي القائمة بـ1264 مساهمة، يليه البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ1195 مساهمة، ثم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بـ841 مساهمة.

وجاء محمد صلاح في المركز التاسع بعدما حقق 570 مساهمة بواقع 383 هدفًا و187 تمريرة حاسمة خلال مسيرته الاحترافية، ليؤكد مكانته كواحد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وضمت القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل لويس سواريز، زلاتان إبراهيموفيتش، كريم بنزيما، نيمار، تييري هنري، وصامويل إيتو.

