أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب
الصناعات الغذائية المصرية تحقق 6.1 مليار دولار صادرات في 2024 ونمو 6% بالنصف الأول من 2025
أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 وصل كام
لماذا يماطل نتنياهو في قبول وقف إطلاق النار رغم موافقة حماس؟
مع تعنت مستمر.. قوافل المساعدات الإنسانية المصرية تتدفق إلى قطاع غزة
هل تتأثر الأسعار في مصر بسبب الأزمات العالمية؟ فيديو
الكسبان علي الأرض ..تعليق من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم
متظاهرون يغلقون شوارع في مدينة حيفا شمالي إسرائيل للمطالبة بإعادة المحتجزين
أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل
مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك
قصف مدفعي إسرائيلي عنيف على حيي الزيتون والصبرة في مدينة غزة
بعد استهداف صحفيين في غارة على "ناصر الطبي".. نتنياهو يثير الجدل بتعليق جديد
مواجهة نارية بين المغرب والسنغال فى نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

إسلام مقلد

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء نحو العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يلتقي منتخب المغرب للمحليين مع نظيره السنغالي في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، التي تستضيفها دول شرق أفريقيا كينيا وتنزانيا وأوغندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب في اختبار صعب أمام حامل اللقب

يخوض منتخب المغرب اللقاء بروح عالية بعد نجاحه في إقصاء مستضيف البطولة منتخب تنزانيا من الدور ربع النهائي بهدف نظيف في دار السلام، ليواصل مشواره بثقة نحو محاولة استعادة اللقب الغائب منذ تتويجه الأخير.

ويُعد "أسود الأطلس" أحد أبرز المنتخبات المتوجة بالبطولة، حيث سبق له رفع الكأس مرتين.

في المقابل، يدخل المنتخب السنغالي اللقاء وهو بطل النسخة الماضية وحامل اللقب، بعدما تمكن من عبور عقبة منتخب أوغندا في ربع النهائي بهدف دون رد بالعاصمة الأوغندية، ليؤكد طموحه الكبير في الحفاظ على اللقب ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة.

نصف النهائي الآخر بين السودان ومدغشقر

وبالتوازي مع قمة المغرب والسنغال، ستُقام مباراة نصف النهائي الثاني في الخامسة والنصف مساءً بين منتخبي السودان ومدغشقر. وكان منتخب السودان قد نجح في خطف بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح أمام الجزائر بنتيجة 4-2 على ملعب أماني، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

أما منتخب مدغشقر فواصل مفاجآته ليبلغ المربع الذهبي، في سعيه نحو إنجاز تاريخي جديد.

زيادة غير مسبوقة في الجوائز المالية للبطولة

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة قياسية في الجوائز المالية الخاصة بالبطولة، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى 10.4 ملايين دولار.

وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على 3.5 مليون دولار، بزيادة بلغت 75% عن النسخة الماضية، ما يمنح البطولة زخماً أكبر سواء على مستوى التنافس بين المنتخبات أو الاهتمام الجماهيري والإعلامي.

وبين الطموح المغربي لاستعادة المجد، ورغبة السنغال في الدفاع عن اللقب، تترقب الجماهير الأفريقية سهرة كروية مشتعلة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية، وتمهد لنهائي استثنائي في البطولة القارية الخاصة بالمحليين.

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

شريف الشربيني

مد الحجز ضمن الطرح الثاني لـ«سكن لكل المصريين 7» حتى 14 سبتمبر 2025

البعثة التجارية المصرية

بمشاركة 14 شركة.. بعثة تجارية مصرية إلى غانا لفتح أسواق جديدة للصادرات

محمد اسماعيل عبده

رئيس شعبة المستلزمات الطبية: أزمة مديونيات "الشراء الموحد" مستمرة رغم الاتفاقات

بالصور

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

