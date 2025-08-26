مواجهة نارية بين المغرب والسنغال فى نصف نهائي أمم أفريقيا للمحليين

تتجه أنظار عشاق الكرة الأفريقية مساء اليوم الثلاثاء نحو العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث يلتقي منتخب المغرب للمحليين مع نظيره السنغالي في مواجهة من العيار الثقيل ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025، التي تستضيفها دول شرق أفريقيا كينيا وتنزانيا وأوغندا، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

المغرب في اختبار صعب أمام حامل اللقب

يخوض منتخب المغرب اللقاء بروح عالية بعد نجاحه في إقصاء مستضيف البطولة منتخب تنزانيا من الدور ربع النهائي بهدف نظيف في دار السلام، ليواصل مشواره بثقة نحو محاولة استعادة اللقب الغائب منذ تتويجه الأخير.

ويُعد "أسود الأطلس" أحد أبرز المنتخبات المتوجة بالبطولة، حيث سبق له رفع الكأس مرتين.

في المقابل، يدخل المنتخب السنغالي اللقاء وهو بطل النسخة الماضية وحامل اللقب، بعدما تمكن من عبور عقبة منتخب أوغندا في ربع النهائي بهدف دون رد بالعاصمة الأوغندية، ليؤكد طموحه الكبير في الحفاظ على اللقب ومواصلة كتابة التاريخ في البطولة.

نصف النهائي الآخر بين السودان ومدغشقر

وبالتوازي مع قمة المغرب والسنغال، ستُقام مباراة نصف النهائي الثاني في الخامسة والنصف مساءً بين منتخبي السودان ومدغشقر. وكان منتخب السودان قد نجح في خطف بطاقة التأهل عبر ركلات الترجيح أمام الجزائر بنتيجة 4-2 على ملعب أماني، في مواجهة قوية شهدت ندية كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة.

أما منتخب مدغشقر فواصل مفاجآته ليبلغ المربع الذهبي، في سعيه نحو إنجاز تاريخي جديد.

زيادة غير مسبوقة في الجوائز المالية للبطولة

وفي سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن زيادة قياسية في الجوائز المالية الخاصة بالبطولة، حيث ارتفعت بنسبة 32% لتصل إلى 10.4 ملايين دولار.

وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على 3.5 مليون دولار، بزيادة بلغت 75% عن النسخة الماضية، ما يمنح البطولة زخماً أكبر سواء على مستوى التنافس بين المنتخبات أو الاهتمام الجماهيري والإعلامي.

وبين الطموح المغربي لاستعادة المجد، ورغبة السنغال في الدفاع عن اللقب، تترقب الجماهير الأفريقية سهرة كروية مشتعلة قد تحمل الكثير من الإثارة والندية، وتمهد لنهائي استثنائي في البطولة القارية الخاصة بالمحليين.