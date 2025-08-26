قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حسن عابد: إنجازات الكرة الطائرة ملحمة وطنية وثمرة عمل مؤسسي

حسن عابد
حسن عابد
عبدالله هشام

أكد حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، أن ما تحققه المنتخبات الوطنية في مختلف المراحل السنية يعد ملحمة حقيقية وإعجازًا رياضيًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

وأضاف عابد أن هذه النجاحات والإنجازات تقف خلفها جهود وطنية مخلصة تعمل ليل نهار من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى الدور الكبير للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذي يقدم دعمًا قويًا للاتحاد ويتابع باهتمام استعدادات المنتخبات الوطنية، فضلًا عن حرصه على تذليل أي عقبات تواجه مجلس إدارة الاتحاد.

كما وجّه الشكر إلى المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، معتبرًا إياه شريكًا في النجاح ومساهمًا رئيسيًا في الطفرة التي تشهدها الكرة الطائرة المصرية خلال المرحلة الحالية.

وأشار المدير التنفيذي إلى أن نجاح مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس ياسر قمر جاء بفضل سياسة واضحة وخطط مدروسة يتم تنفيذها بدقة، وهو ما انعكس مباشرة على مستوى الأداء والنتائج المميزة التي تحققها المنتخبات الوطنية.

وكشف عابد أن المنتخبات الوطنية تخوض عددًا ضخمًا من البطولات الدولية والقارية والعربية، مؤكدًا أن ما يحدث في الكرة الطائرة هو ثمرة عمل مؤسسي احترافي يقوده مجلس الإدارة بوعي كبير.

وأوضح أن الأجندة الدولية للمنتخبات المصرية مزدحمة للغاية خلال الفترة من 20 وحتى 31 أغسطس 2025، حيث يشارك:

المنتخب الأول للرجال في البطولة الدولية الودية بالدوحة.

المنتخب الأول للسيدات في بطولة العالم بتايلاند.

منتخب الشباب تحت 21 عامًا في بطولة العالم بالصين.

منتخب الناشئين تحت 19 عامًا في البطولة العربية بالأردن.

منتخب الناشئين تحت 16 عامًا في بطولة الأمم الإفريقية بتونس.

منتخب الناشئات تحت 16 عامًا في بطولة الأمم الإفريقية بتونس.

منتخب الكرة الشاطئية تحت 18 عامًا (بنات) في البطولة الإفريقية بجامبيا.

واختتم عابد تصريحاته مؤكدًا أن عام 2025 يمثل عامًا استثنائيًا للكرة الطائرة المصرية بما يشهده من نشاط غير مسبوق على المستويين القاري والعالمي.

كان منتخب مصر قد تأهل اليوم إلى الدور الثاني ببطولة العالم للشباب في الكرة الطائرة، في وصافة مجموعته، بعد الفوز على نظيره الصيني صاحب الضيافة.

اتحاد الطائرة الكرة الطائرة منتخب مصر منتخب الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة

