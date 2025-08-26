مدير شبكة المنظمات الأهلية: غزة تواجه مجاعة ونزوحًا قسريًا في ظل الحصار الإسرائيلي

قال أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور بشكل مستمر، حيث تزداد أعداد الضحايا نتيجة المجاعة وسوء التغذية، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، مضيفًا أن عمليات التجويع التي يتعرض لها سكان القطاع تتصاعد، بالإضافة إلى استهداف المواطنين أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات الإنسانية.

وتابع، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية": "إن استمرار سقوط الضحايا بسبب المجاعة وسوء التغذية يُعد مؤشراً خطيراً على إمعان الاحتلال الإسرائيلي في حصار القطاع، مما يعيق دخول المساعدات بكل أشكالها، ويزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين".

وأكد أن هذا الوضع يعكس تدهوراً كبيراً على كافة المستويات الإنسانية في القطاع، حيث لا يمكن فصل الجوع عن العطش، والنزوح القسري، والصدمات النفسية التي يعاني منها المواطنون، فضلاً عن القصف اليومي والقتل الممارس من قبل الاحتلال.

وأوضح الشوا أنه "اليوم تم إصدار أوامر إخلاء جديدة لآلاف الأسر في مناطق غزّة، شمال المدينة وشرقها، معظمها من الأسر المتضررة، ومنها أطفال يعانون من سوء التغذية. عمليات النزوح القسري تهدد حياتهم وتفاقم تدهور صحتهم".

وأضاف أن "هذه الأوضاع تعكس فشل المجتمع الدولي حتى الآن في الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية، وتمكين المؤسسات العاملة من تقديم الدعم اللازم للحد من تدهور الأوضاع".

وفي ظل هذه الجرائم المستمرة، أكد الشوا أن الاحتلال يستهدف الطواقم الصحفية والإغاثية والطبية، بهدف إخفاء الحقائق عن الرأي العام العالمي، قائلاً: "الاحتلال يسعى لإخفاء جرائمه من خلال استهداف الصحفيين والمستشفيات، وهذه جريمة مركبة. يسعى الاحتلال إلى طمس الحقائق التي تجري على الأرض ويعمي الرأي العام عن الانتهاكات المروعة التي ترتكب يومياً".