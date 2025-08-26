الدولي للصحفيين: صحفيو غزة يتعرضون للاستهداف.. والواقع يفرض المطالبة بتحقيق شفاف

قالت باميلا مورينيير، رئيسة قسم الاتصالات في الاتحاد الدولي للصحفيين، إن الوضع في قطاع غزة يشهد تصاعداً في الاستهداف الممنهج للصحفيين، حيث لا تزال الإحصائيات تشير إلى مقتل نحو 219 صحفياً حتى الآن.

وأضافت مورينيير، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نواصل التنسيق مع العديد من المنظمات والاتحادات الصحفية التي تشعر بصدمة عميقة تجاه ما يحدث في غزة، خصوصاً الطريقة التي تتعامل بها إسرائيل مع الصحفيين، نحن نطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي، ومعاملة الصحفيين كمدنيين، لكن يبدو أن صوتنا لا يُسمع."

وفي ردها على سؤال حول الأعداد المتزايدة للصحفيين الذين قتلوا في غزة، قالت: "الواقع مرير، في الوقت الذي يعاني فيه الصحفيون الغزاويون من ظروف قاسية، يجب على إسرائيل أن تتيح لهم فرصة العمل بحرية، إن الصحفيين في غزة يواجهون صعوبات بالغة في ظل ظروف منقطعة للكهرباء، وجوع، ودمار، كما أنهم يتحملون مخاطر الموت أثناء أداء واجبهم."

وتطرقت إلى ما يحدث في مستشفى ناصر، حيث أُستهدف صحفيون أثناء تغطيتهم للأحداث، معتبرةً أن هذا الهجوم كان واضحاً ومقصوداً، متابعة: "نطالب بتحقيق مستقل وشفاف في جميع حالات قتل الصحفيين، وليس فقط في واقعة مستشفى ناصر."