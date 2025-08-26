تركي آل الشيخ يكشف كواليس فيلم الكلاب السبعة

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، كواليس جديدة من تصوير فيلمه المرتقب "الكلاب السبعة".

ونشر آل الشيخ مقطعًا عبر خاصية الستوري، وعلّق عليه قائلًا:"استوديو الحصن عالم آخر".



فيلم The Seven Dogs ، أو الكلاب السبعة ، من بطولة كل من الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد عز بالإضافة إلى تارا عماد وسيد رجب وناصر القصبي .

الفيلم قصة وتأليف المستشار تركي آل شيخ وسيناريو وحوار محمد الدباح، وتم تصويره في الرياض، حيث كان أول الأعمال التي تصور داخل استديوهات .

فيلم الكلاب السبعة من إخراج المخرجين Adel وBelal اللذين كان آخر أعمالهما Bad boys 3، وقد رصدت له ميزانية بلغت 40 مليون دولار