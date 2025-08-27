رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو

قالت زينب الزغبي، مراسلة “صدى البلد” من دمياط، إن شواطئ رأس البر تشهد هذه الأيام ارتفاعًا شديدًا في الأمواج نتيجة ما يُعرف بـ"أمواج أغسطس"، والتي يصل ارتفاعها من مترين إلى 3.5 متر، ما يشكل خطورة كبيرة على السباحة ويعرض حياة المصطافين للخطر.

وأضافت “الزغبي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إدارة الشواطئ رفعت الرايات الحمراء على طول شاطئ رأس البر، في إشارة صريحة إلى خطورة نزول البحر ومنع السباحة بشكل كامل، مشيرة إلى أن بعض المصطافين لا يلتزمون بهذه التعليمات رغم التحذيرات المستمرة، وهو ما يتسبب في وقوع حالات إنقاذ يومية كان آخرها إنقاذ 13 حالة أمس فقط.

وأوضحت أن إدارة الشاطئ بالتعاون مع شركة متخصصة في أعمال الإنقاذ نشرت نحو 120 منقذًا موزعين على 33 برج مراقبة على امتداد الشاطئ الذي يبلغ طوله نحو 5 كيلومترات، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأشارت إلى أن أعداد المصطافين اليومية على شاطئ رأس البر قد تصل إلى مليون شخص، الأمر الذي يجعل مهمة السيطرة عليهم ومنعهم من نزول البحر شديدة الصعوبة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة من فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ.

وشددت على أن التزام المصطافين بتعليمات الرايات، خاصة الحمراء، أمر ضروري لحماية حياتهم وحياة ذويهم، مؤكدة أن الاستمتاع بالجلوس أمام البحر أمر متاح، لكن نزول المياه في ظل هذه الظروف يمثل مجازفة كبيرة.