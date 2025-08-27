قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رفع الرايات الحمراء في رأس البر وتحذيرات مشددة من أمواج أغسطس.. فيديو

شواطئ رأس البر
شواطئ رأس البر
البهى عمرو

قالت زينب الزغبي، مراسلة “صدى البلد” من دمياط، إن شواطئ رأس البر تشهد هذه الأيام ارتفاعًا شديدًا في الأمواج نتيجة ما يُعرف بـ"أمواج أغسطس"، والتي يصل ارتفاعها من مترين إلى 3.5 متر، ما يشكل خطورة كبيرة على السباحة ويعرض حياة المصطافين للخطر.

وأضافت “الزغبي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن إدارة الشواطئ رفعت الرايات الحمراء على طول شاطئ رأس البر، في إشارة صريحة إلى خطورة نزول البحر ومنع السباحة بشكل كامل، مشيرة إلى أن بعض المصطافين لا يلتزمون بهذه التعليمات رغم التحذيرات المستمرة، وهو ما يتسبب في وقوع حالات إنقاذ يومية كان آخرها إنقاذ 13 حالة أمس فقط.

وأوضحت أن إدارة الشاطئ بالتعاون مع شركة متخصصة في أعمال الإنقاذ نشرت نحو 120 منقذًا موزعين على 33 برج مراقبة على امتداد الشاطئ الذي يبلغ طوله نحو 5 كيلومترات، مؤكدة أن فرق الإنقاذ تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

وأشارت إلى أن أعداد المصطافين اليومية على شاطئ رأس البر قد تصل إلى مليون شخص، الأمر الذي يجعل مهمة السيطرة عليهم ومنعهم من نزول البحر شديدة الصعوبة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة من فرق الإنقاذ وإدارة الشاطئ.

وشددت على أن التزام المصطافين بتعليمات الرايات، خاصة الحمراء، أمر ضروري لحماية حياتهم وحياة ذويهم، مؤكدة أن الاستمتاع بالجلوس أمام البحر أمر متاح، لكن نزول المياه في ظل هذه الظروف يمثل مجازفة كبيرة.

صدى البلد رأس البر أمواج أغسطس أمواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

ترشيحاتنا

رئيس جامعة طنطا

رئالقافلة الدعوية لمجمع البحوث الإسلامية تبدأ عملها في طنطا

الشاب أحمد عبد القادر

أحمد فؤاد: بريطانيا تغاضت عن المعتدين على السفارة المصرية.. واعتقلت المدافعين

أحمد عبد القادر

الإخوان يواجهون وعي الشباب المصري.. وجالياتنا جدار حماية قوي

بالصور

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة

عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة

فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد