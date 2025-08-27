قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
أمينة النقاش: برنامج حزب التجمع بأي انتخابات يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية
حماس تدعو لتحرك دولي لإجبار الاحتلال على الإفراج عن جثامين الشهداء
مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ
حقوق المريض في الإسلام.. 6 أمور نفعلها له
اقتصادية قناة السويس توقع مشروع للملابس الجاهزة باستثمارات 200 مليون جنيه
رئيس دفاع النواب: الإفراج عن ميدو يتوج جهود الدولة تجاه من يدافع عن وطنه
بعد واقعة تسمم 16 شخصا بأسيوط.. ضبط لحوم ودواجن فاسدة بقاعة أفراح
سير عكس.. القبض على سائق سيارة نقل بأكتوبر
بعد تصريحات نقيب الفلاحين.. تعرف على سعر اللحمة الحمراء اليوم بالأسواق
جيش الاحتلال يقلص مدة تدريب جنوده إلى النصف بسبب العجز
1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن
محافظات

مرسي مطروح تحذر المصطافين من نزول البحر فى هذه الشواطئ

ايمن محمود

وجهت مدينة مرسي مطروح تحذيرات لرواد الشواطئ من المصطافين وضيوف المدينة بعدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بالأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الاربعاء ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

وأضاف البيان على الجميع الاستجابة بعدم نزول البحر بتلك الشواطئ، تفاديا لتعرض حياة رواد الشواطئ للخطر طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأعلن اللواء محمد صحصاح رئيس مدينة مرسى مطروح عن عدم نزول البحر وممارسة السباحة بالشواطئ المفتوحة بالابيض - وأم الرخم وعجيبة ويمكن لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام " .

ويشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي ضرورة عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة ، وشدد علي الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

ووجه اللواء محمد صحصاح لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

موضحاً بأننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح الشواطئ

