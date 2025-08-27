القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي على تعيين أول سيدات في النيابة العامة ومجلس الدولة

تقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بأسمى معاني الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لصدور القرارات الجمهورية بتعيين المرأة للعمل بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومعاون بالنيابة العامة، للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري.

وقد عبرت المستشارة أمل عمار عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا الحدث التاريخي، مؤكدة تقديرها الكبير لدعم رئيس الجمهورية غير المسبوق للمرأة المصرية، وإيمانه الراسخ بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن وتعزيز دولة القانون ، موضحة أن هذه القرارات بمثابة حلم أصبح حقيقة بعد نضال كبير وتعكس إرادة سياسية واعية وإيمانًا راسخًا بقدرات المرأة المصرية وكفاءتها في شغل جميع المناصب القضائية من أول السلم القضائي ، وتجسد دعم القيادة السياسية لتمكين المرأة في مختلف المجالات، لاسيما في السلطة القضائية، التي تعد أحد أركان الدولة الوطنية الحديثة.

كما تتقدم المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته بخالص الشكر والتقدير الى المستشار عدنان فنجري وزير العدل ، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص ، والمستشار حسنى عبداللطيف – رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضاء المجلس ، والمستشار محمد شوقي النائب العام على دعمهم الدائم والمتواصل لتمكين المرأة لتمكين المرأة في المجال القضائى.

وأضافت رئيسة المجلس أن هذه الخطوة التاريخية سوف تفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة من الشابات المصريات، لتكنّ أكثر إيمانًا بقدراتهن على الوصول إلى أعلى المناصب القضائية، ولتدرك كل فتاة أن أبواب التميز والريادة مفتوحة أمامها ما دامت تمتلك الطموح والعلم والكفاءة ، مؤكدة إنه العصر الذهبي للمرأة القاضية.

ويتقدم المجلس القومى للمرأة بخالص التهانى الى جميع السيدات اللاتى تم تعيينهن بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومعاون بالنيابة العامة ، مؤكدًا ثقته في أنهن سوف يكن على قدر المسؤولية وسيواصلن تقديم نماذج يحتذى بها في التفاني والنزاهة وحماية سيادة القانون، متمنيًا لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد اعتمد القرار الجمهورى رقم 447 لسنة 2025 بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2021 من بينهم سيدات ، كما صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2025، والذي يقضي بتعيين 555 معاوناً بالنيابة العامة من خريجي دفعة 2021 ، من بينهم سيدات..وتأتي هذه القرارات في إطار دعم السلطة القضائية بدماء جديدة من الكفاءات الشابة.