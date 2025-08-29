قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع المياه عن منطقة الصداقة بأسوان 10 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، عن تنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب بمنطقة الصداقة الجديدة بجوار المستشفى العام، وذلك بهدف تقوية الضغوط بالشبكة المغذية للمنطقة.

ويترتب على هذه الأعمال قطع مياه الشرب عن منطقة الصداقة الجديدة بداية من المستشفى العام وحتى مطلع الجوزيرة، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشرة الجمعة 29 أغسطس 2025 وحتى الساعة العاشرة من صباح السبت 30 أغسطس 2025.

وأكدت الشركة أنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، سيتم توفير سيارات وفناطيس مياه نقية لتوزيعها على المواطنين بالمجان خلال فترة الانقطاع، مع إمكانية طلبها من خلال الخط الساخن 125.

كما تهيب الشركة بالمواطنين والجهات الخدمية بالمناطق المتأثرة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب قبل الفترة المحددة، لحين عودة الخدمة بشكل طبيعى عقب انتهاء الأعمال.

فيما واصل فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان تنظيم سلسلة البرامج والندوات التوعوية المجتمعية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى داخل مختلف القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تحت رعاية اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان. 

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأنه فى ظل الرعاية والإهتمام المتواصل من محافظ أسوان ، وبالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع مسئولى الوحدات المحلية فقد تم تنظيم 38 من جلسات الدوار حيث إستفاد منها نحو 2000 سيدة داخل العديد من قرى ونجوع مركز إدفو ، والتى شملت الشراونة الوسطى ، وعزبة البوسطى والعوينية والحقنة والعطوانى والنزل والشهيد صلاح نصر ونمر خمسة والعدوة وخور الزق .

وأشارت إلى أن جلسات الدوار تهدف إلى زيادة ورفع الوعى بالقضية السكانية والصحة الإنجابية والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية التى تتطلب تكثيف الجهود وتنوع وسائل نشر التوعية للحد من آثارها السلبية على المجتمع .

