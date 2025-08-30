التحريات تكشف ممتلكات سوزي الأردنية بعد التحفظ المؤقت على أموالها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بالتحفظ المؤقت على أموال التيك توكر مريم أيمن محمد الدسوقي، الشهيرة بـ”سوزي الأردنية”، ووالديها، ومنعهم من التصرف في ممتلكاتهم النقدية والعقارية والمنقولة.





وجاء القرار بعد تحريات الأجهزة الأمنية التي كشفت امتلاكها شقة بالقاهرة الجديدة، ومبلغًا ماليًا قدره 139682 جنيهًا على محفظة “اتصالات كاش”، بالإضافة إلى هاتف “آيفون 16 برو ماكس” ذهبي اللون.





وأكدت التحريات أن محتوى حسابها على “تيك توك” يتضمن مخالفات للقيم والعادات الأسرية، وهو ما استندت إليه المحكمة في قرارها لحين استكمال التحقيقات في القضية.





