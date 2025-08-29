قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
بفستان ملون.. هيفاء وهبي تستعرض إنوثتها
إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بـ 6 أكتوبر
6 دول أوروبية تدين الخطط الإسرائيلية لاحتلال غزة .. بيان مشترك
هل احتفل النبي بيوم مولده؟.. شوقي علام: كان الرسول يذكّر الأمة بميلاده
للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان
بعد بيان الحكومة.. من هي الفئات المستحقة للشقق بديلة الإيجار القديم؟
سيد عبد الحفيظ يشارك في تشييع جثمان اللواء وائل عزت من مسجد الشرطة
قرار وزاري ببدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية للعام الجامعي 25-2026

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القرار الوزاري رقم ١٧٨٦ لسنة ٢٠٢٥ بالتصريح ببدء الدراسة بجامعة القاهرة الاهلية اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي ٢٠٢٥ /٢٠٢٦، ونص القرار في مادته الأولى على أن يصرح ببدء الدراسة بجامعة القاهرة الاهلية ببرامج الكليات التالية:

بدء الدراسة بجامعة القاهرة الاهلية ببرامج الكليات التالية

- برنامج بكالوريوس الطب والجراحة بكلية الطب البشري.
- برنامج بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان بكلية طب الأسنان.
- برنامج بكالوريوس فارم دي صيدلة إكلينيكية بكلية الصيدلة.
- برنامج بكالوريوس العلاج الطبيعي بكلية العلاج الطبيعي.
- برنامج بكالوريوس علوم التمريض بكلية التمريض.
- برنامج بكالوريوس الطب البيطري بكلية الطب البيطري.
- برنامج بكالوريوس هندسة وإدارة التشييد والبنية التحتية بكلية الهندسة.
- برنامج بكالوريوس هندسة العمارة والعمران المستدام بكلية الهندسة.
- برنامج بكالوريوس هندسة الطاقة الكهربية والمتجددة بكلية الهندسة.
- برنامج بكالوريوس الأمن السيبراني والشبكات بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.


- برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي بكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.
- برنامج بكالوريوس التقنية الحيوية بكلية العلوم.
- برنامج بكالوريوس الفيزياء الحيوية الطبية بكلية العلوم.
- برنامج بكالوريوس الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي بكلية العلوم.
- برنامج بكالوريوس اقتصاديات التكنولوجيا المالية بكلية السياسة والاقتصاد.
- برنامج بكالوريوس الإحصاء وعلوم البيانات بكلية السياسة والاقتصاد.
- برنامج بكالوريوس الدراسات الدولية والأمنية بكلية السياسة والاقتصاد.
- برنامج بكالوريوس دراسات المنطقة العربية والشرق الأوسط بكلية السياسة والاقتصاد.

- برنامج بكالوريوس السياسات العامة بكلية السياسة والاقتصاد.
- برنامج بكالوريوس العلوم الاجتماعية الرقمية بكلية السياسة والاقتصاد.
- برنامج بكالوريوس المحاسبة المالية بكلية الأعمال.
- برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال "التسويق" بكلية الأعمال.
- برنامج بكالوريوس إدارة الخطر والتأمين بكلية الأعمال.
- برنامج بكالوريوس إعداد معلمي علوم الإعاقة بكلية التربية للطفولة المبكرة.
- برنامج ليسانس القانون بكلية القانون.

وبهذه المناسبة، يتقدم الأستاذ الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والمكلف بتسيير أعمال جامعة القاهرة الأهلية، بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمها الكبير للتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تمثل إضافة نوعية للتعليم العالي في مصر، كما يتوجه بالشكر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمين العام لمجلس الجامعات الأهلية، واللجنة الموقرة التي قامت بزيارة الجامعة وتقييم برامجها ومقرراتها، لما قدموه من جهد ودعم حتى صدور هذا القرار التاريخي.

وأكد رئيس الجامعة أن انطلاق الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية يمثل بداية مرحلة جديدة تحمل رسالة عريقة ممتدة من جامعة القاهرة الأم، وتعكس رؤية الدولة نحو تقديم تعليم حديث عالي الجودة، قائم على البرامج البينية، والشراكات الدولية، والبحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وبما يلبي احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

كما وجّه د.محمد سامي عبد الصادق التهنئة القلبية إلى أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب وأولياء الأمور، مؤكدًا أن جامعة القاهرة الأهلية ستشكل نموذجًا رائدًا للجامعات المصرية الحديثة، ووعد بأن تكون خلال فترة وجيزة في مصاف الجامعات المتميزة إقليميًا وعالميًا، ليظل اسم جامعة القاهرة عنوانًا للريادة والتميز، يواكب تحديات العصر ويضيف قيمة حقيقية لمصرنا الغالية.

جدير بالذكر، أن البدء في رفع المستندات على الموقع الالكتروني للطلاب الراغبين في الالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية وتسجيل إبداء الرغبات سيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة القادمة، مع أطيب التمنيات بالتوفيق.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي جامعة القاهرة الاهلية جامعة القاهرة

