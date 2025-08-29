قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بتاع فتة .. أزهري ينفعل على الهواء بسبب الأعمال الدرامية التي تشوه رجال الدين
سعر الدولار مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
وزير فلسطيني: إسرائيل لا تكترث بالضغط الدولي وتعتبر العالم يتمثل في الإدارة الأمريكية
مملوكة لأسرة حسين فهمي.. إخماد حريق فيلا مهجورة في حلوان
ملف حساس في قمة شنغهاي .. بوتين يبحث مع نظيره الإيراني البرنامج النووي
عمرو السولية يفتتح التسجيل لسيراميكا كليوباترا في المقاولون العرب بالدوري
واشنطن تضيق الخناق.. إلغاء تأشيرات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة رحيل ريبيرو في حالة الخسارة أمام بيراميدز
سوق أسماك بورسعيد يستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 29-8-2025
إيهاب الخطيب يكشف حقيقة تسجيل عقد زيزو مع الأهلي بـ 5 ملايين جنيه باتحاد الكرة
مسئولة سابقة في الناتو: الحلف لا يخطط لضم أوكرانيا حاليا.. وروسيا تهدد الأمن الأوروبي
أخبار البلد

جامعة عين شمس تطلق قافلة خدمات طبية وتعليمية وتوعوية لخدمة أهالى حوش عيسى

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دورها الريادي في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت رعاية د جاكلين عازر محافظ البحيرة  والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة قافلة تنموية شاملة إلى مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، استفاد من خدماتها (831) مواطنًا.

وجاء تنظيم القافلة في ضوء استراتيجية الجامعة لتعزيز دورها المجتمعي وتوسيع نطاق أنشطتها التنموية، وذلك بالتعاون مع محافظة البحيرة وجامعة دمنهور، حيث شارك من الجانب الشريك الأستاذ الدكتور إلهامي علي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، والأستاذة الدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتنسيق مع الدكتور صابر شحاتة أستاذ الزراعة ومنسق عام القوافل بجامعة دمنهور. كما جرت فعاليات القافلة تحت إشراف السيد اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس، والأستاذة الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق أن القوافل التنموية الشاملة تمثل ترجمة حقيقية لرسالة جامعة عين شمس في خدمة المجتمع، مشيرة إلى أن دور الجامعة لا يقتصر على الرعاية الطبية فحسب، بل يمتد ليشمل التوعية، والتعليم، وتمكين الأفراد والأسر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأضافت أن التعاون مع مؤسسات الدولة والجامعات المصرية الشقيقة يعكس إيمان الجامعة بأهمية تكاتف الجهود وتوحيد الرؤى من أجل تنمية حقيقية ومستدامة.

وشارك بالقافلة (17) طبيبًا من كلية الطب بجامعة عين شمس في 8 تخصصات مختلفة، حيث تم الكشف الطبي على (200 حالة باطنة ـ 200 أطفال ـ 30 نساء وتوليد ـ 150 عظام ـ 50 رمد ـ 50 أنف وأذن وحنجرة ـ 51 أسنان ـ 100 جلدية)، كما جرى توزيع الأدوية مجانًا على جميع الحالات بإجمالي (831) مستفيدًا.

كما تضمنت فعاليات القافلة برامج تعليمية وتوعوية، حيث تم بالتنسيق مع مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس والهيئة العامة لتعليم الكبار فرع البحيرة عقد امتحان فوري لعدد (420) مواطنًا، فضلًا عن تنظيم (5) ندوات توعوية تحت إشراف الدكتور طارق عبد الفتاح استشاري التدريب بمستشفيات جامعة عين شمس، تناولت مهارات التواصل الفعال، والظواهر السلبية في المجتمع وطرق الوقاية منها، إضافة إلى العادات الصحية التي تعزز الصحة العامة وتساعد على مقاومة الأمراض.

كما ساهمت كليات التمريض والعلوم والصيدلة والطب البيطري بجامعة دمنهور في تقديم خدمات تخصصية مكملة، شملت إجراء تحاليل السكر والدهون الثلاثية وصورة الدم الكاملة، بجانب حملات للتوعية والتثقيف البيطري حول الأمراض المشتركة وطرق الوقاية منها

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 29-8-2025

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري

وزير الري: تعديل قانون الموارد المائية لتشديد عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

التضامن الاجتماعي

وزيرة التضامن تلتقي ممثلي مؤسسة ظواهر بالأقصر لمناقشة المشروعات المنفذة

العمل في إسبوع

العمل في إسبوع.. جبران يتفقد مواقع إنتاج بالقليوبية والإسكندرية.. وأسواق تشغيل جديدة بإيطاليا

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. أمطار رعدية وسيول تضرب هذه المحافظات غدا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول موزة قبل ممارسة الرياضة؟ خبراء يكشفون أسرار الطاقة الصفراء

تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم
تناول الموز قبل ممارسة الرياضة يعطي طاقة سريعة وسهلة الهضم

هدى المفتي تلفت الانتباه في أحدث ظهور

بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها
بالحمالات الاسود..هدى المفتى تلفت الانتباه فى اخر ظهور لها

بميزة من الثمانينيات.. تويوتا تحدث أشهر سياراتها

تويوتا
تويوتا
تويوتا

للحفاظ على قلبك .. 3 فحوصات و3 عادات و3 أطعمة ينصح بها جمال شعبان

نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب
نصائح جمال شعبان للحفاظ على صحة القلب

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

