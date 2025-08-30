أسعار النفط تتكبد خسارة شهرية وسط توقعات بفائض في المعروض

تكبدت أسعار النفط أول خسارة شهرية لها منذ أبريل، وسط توقعات بحدوث فائض في المعروض، وترقب المتعاملين للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الجهود الأميركية لوقف الحرب في أوكرانيا.

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 0.9% لتتم تسويته قرب مستوى 64 دولاراً للبرميل، لينخفض المعيار الأميركي 7.6% هذا الشهر. وأغلق سعر خام برنت فوق مستوى 68 دولاراً. وفقد النفط الزخم في أغسطس وسط مخاوف من أن تتجاوز الإمدادات العالمية مستوى الطلب في الفصول المقبلة، ما قد يعزز المخزونات.

وتعمّقت خسائر النفط يوم الجمعة بعد تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، ما يعكس القلق من أن الرسوم الجمركية ستضر بالاقتصاد.

الأسواق تترقب التطورات الجيوسياسية

يركّز المستثمرون أيضاً على أوكرانيا والاحتمالات المتعلقة بتحولات تدفقات النفط من روسيا. وقالت كارولاين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "غير سعيد" بالهجمات الأخيرة التي نفذتها موسكو ضد أوكرانيا. وكانت واشنطن فرضت رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم الواردات الهندية لمعاقبة الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب شرائها النفط الروسي.

الهند تقلص واردات النفط الروسي قبيل مضاعفة الرسوم الأميركية

شنّت موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع موجة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على كييف، في تحدٍ للدعوات الأميركية بوقف القتال، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً، بحسب السلطات الأوكرانية.