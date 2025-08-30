قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالمستندات.. ننشر إجراءات الضرائب لزيادة الحصيلة خلال العام المالي الماضي
أنور: قطاع المكملات الغذائية صناعة استراتيجية تستهدف مليار دولار صادرات
توقعات بفوز كاسح للشيخ محمد حشاد بمنصب نقيب القراء
بث مباشر.. الأزهر يطلق يوم السرد القرآني وختم المصحف كاملاً في جلسة واحدة
الداخلية تكشف تفاصيل هروب نزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بالمقطم
المالية: 35% زيادة فى الإيرادات الضريبية نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال
المالية: ندعم الفئات الأقل دخلاً بمبادرات علاجية وإسكانية| تفاصيل
المالية: وفرنا 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية
وزير المالية : تحملنا 7.5 مليار جنيه لدعم الاسكان الاجتماعي و143مليارا للمعاشات
المالية: 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين
الدولار بـ 40 جنيه.. خبير اقتصادي يعلن مفاجأة بعد تصريح موازنة النواب
وزير المالية: ارتفاع إيرادات الضرائب لـ 2.204 تريليون جنيه بزيادة 35%
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط تتكبد خسارة شهرية وسط توقعات بفائض في المعروض

نفط
نفط
وكالات

تكبدت أسعار النفط أول خسارة شهرية لها منذ أبريل، وسط توقعات بحدوث فائض في المعروض، وترقب المتعاملين للتطورات الجيوسياسية، بما في ذلك الجهود الأميركية لوقف الحرب في أوكرانيا.

تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 0.9% لتتم تسويته قرب مستوى 64 دولاراً للبرميل، لينخفض المعيار الأميركي 7.6% هذا الشهر. وأغلق سعر خام برنت فوق مستوى 68 دولاراً. وفقد النفط الزخم في أغسطس وسط مخاوف من أن تتجاوز الإمدادات العالمية مستوى الطلب في الفصول المقبلة، ما قد يعزز المخزونات.

وتعمّقت خسائر النفط يوم الجمعة بعد تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، ما يعكس القلق من أن الرسوم الجمركية ستضر بالاقتصاد.

الأسواق تترقب التطورات الجيوسياسية

يركّز المستثمرون أيضاً على أوكرانيا والاحتمالات المتعلقة بتحولات تدفقات النفط من روسيا. وقالت كارولاين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "غير سعيد" بالهجمات الأخيرة التي نفذتها موسكو ضد أوكرانيا. وكانت واشنطن فرضت رسوماً جمركية بنسبة 50% على معظم الواردات الهندية لمعاقبة الدولة الواقعة في جنوب آسيا بسبب شرائها النفط الروسي.

الهند تقلص واردات النفط الروسي قبيل مضاعفة الرسوم الأميركية

شنّت موسكو في وقت سابق من هذا الأسبوع موجة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على كييف، في تحدٍ للدعوات الأميركية بوقف القتال، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً، بحسب السلطات الأوكرانية.

النفط أسعار النفط للتطورات الجيوسياسية الحرب في أوكرانيا سعر خام المخزونات ترمب النفط الروسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

البلوجر هاجر سليم

خلاص حرمت .. هاجر سليم تنهار أمام مباحث الأداب

صورة تعبيرية

يطبق خلال أيام.. كيفية حساب أجر موظفي القطاع الخاص بقانون العمل الجديد

أسعار الدواجن

بعد انخفاض الفراخ الحمراء .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم

آية تجلب الرزق في ثانية

آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة

الدكتور محمد البلاصي

أخطأت في التقدير.. الدكتور صاحب واقعة الرقص بعد عملية قيصرية يعتذر

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

بعد تصريحات وزير المالية| 1.7 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي في موازنة 2025/2026

ذوي الإعاقة

تخصيص 5 % من مساكن الدولة ومساعدات شهرية.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون

صناعة السيارات

برلمانية: دعوة الحكومة للصين للاستثمار في صناعة السيارات تدعم الاقتصاد القومي

بالصور

في عيد ميلادها الـ 22.. 10 صور رومانسية لـ ليلى أحمد زاهر رفقة زوجها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

أفضل 3 سيارات الشباب تحت سن العشرين.. كيف تختار؟

سيارات الشباب
سيارات الشباب
سيارات الشباب

شركة لوتس للسيارات تسرح عمالها لتجنب الإفلاس

لوتس
لوتس
لوتس

فستان بسيط.. مي حلمي تستعرض رشاقتها على البحر

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

فيديو

ردود شمس البارودي

شمس البارودي تكسر صمتها: هدايتنا لله وحده وحب عمري باقي في قلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد