برلماني: مصر مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا لصناعة السيارات الكهربائية

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، تصريحات رئيس الورزاء بشأن دعوته للشركات الصينية للاستثمار في صناعة السيارات الكهربائية بمصر، مؤكدا أن هذه الشركة ستحقق مكاسب مشتركة للبلدين.

وأكد" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" أن صناعة السيارات الكهربائية شهدت تحولًا جذريًا في السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن الصين برزت كقوة دافعة رئيسة في هذا القطاع، مما مكنها من تحقيق قفزة نوعية في إنتاج وتصدير السيارات الكهربائية .



وأكد عضو النواب، أن الدولة ستستفيد من نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو المركبات الكهربائية والطاقة النظيفة، ما يجعل مصر مركزًا إقليميًا واعدًا لهذا القطاع الحيوي.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الشركات الصينية للاستثمار في مصر في صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بالنظر لكون الصين أكبر دولة منتجة للسيارات الكهربائية، وذلك من خلال الاستثمار وإقامة مثل هذه المصانع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما تطلع رئيس الوزراء للتعاون بين الجانبين فى مجال تحلية المياه، وإنتاج مكونات مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح.



جاء ذلك خلال لقائه تساى شى، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأمين سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانجين" الصينية، وذلك بحضور السفير خالد نظمي، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية الصين الشعبية