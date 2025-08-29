قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بئران جديدان على خريطة إنتاج الغاز بغرب الدلتا بمعدل 60 مليون قدم يوميًا
الصحة تغلق مركزا للنساء والتوليد بالجيزة لمخالفته قانون الترخيص
سنن يوم الجمعة.. اغتسل وتطيب ولا تنسى قراءة سورة الكهف
اشتراطات جديدة لتعيين الموظفين بالقطاع الخاص.. تطبق خلال أيام
فيش وتشبيه وتحريات.. التحقيق مع 18 عضوا بعصابة الكتعة بالحي الراقي
الصحة تفرض معايير جديدة على القطاع الخاص لتعزيز الولادة الطبيعية
تشغيل القطار التاسع لعودة السودانيين إلى وطنهم
نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بلس
شريان حياة.. خط مياه مصري- إماراتي يروي عطش مئات الآلاف في غزة
بريطانيا تمنع مسئولين إسرائيليين من حضور معرض لندن للأسلحة والمعدات العسكرية
محافظ أسيوط يتابع تداعيات انهيار منزل بقرية كوم أيوشيل ويوجه بتقديم الرعاية للمصابين
أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

نيابة عن الرئيس السيسي.. مدبولي يتوجه إلى الصين للمشاركة فى قمة منظمة شنغهاى للتعاون بلس

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة الدولي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، مُتوجهًا إلى الصين؛ للمشاركة في قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" التي تستضيفها مدينة "تيانيجين"، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

منظمة شنغهاي للتعاون بلس

ومن المُقرر أن يشارك رئيس الوزراء فى قمة "منظمة شنغهاي للتعاون بلس" ضمن لفيف من رؤساء الدول والحكومات، حيث سيلقي كلمة مصر خلال القمة التي تُعقد تحت عنوان "تنفيذ التعددية، وضمان الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة". 

ويتضمن برنامج زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى الصين عقد عددٍ من اللقاءات رفيعة المستوى، كما سيلتقي رئيس الوزراء مجموعة بارزة من رؤساء وممثلي كبريات الشركات الصينية.

الدكتور مصطفى مدبولي مطار القاهرة الدولي الصين مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

الأزهر يعلن عن مسابقة لـتعيين 9 آلاف معلم.. الشروط والتخصصات المطلوبة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

جريمة قتل بالبحيرة

علاقة غير شرعية | كشف لغز اختفاء شاب بقرية أريمون في البحيرة

أمطار رعدية

حالة الطقس غدًا الجمعة.. أمطار رعدية على هذه المحافظات

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

ترشيحاتنا

النصر السعودي

النصر يسعى لتخطي أحزان السوبر أمام التعاون في الدوري السعودي

الهلال السعودي

أمام الرياض.. الهلال يبحث عن انطلاقة مثالية في الدوري السعودي

ناصر الخليفي

خلال قرعة أبطال أوروبا.. الخليفي يشيد بعثمان ديمبلي ويتجاهل لامين يامال

بالصور

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سعر صادم.. فستان ياسمين رئيس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفي شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لم استمر فى الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد