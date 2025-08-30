وكيل مطرانية الكاثوليك بالغردقة يوزع حلوى المولد النبوي على الأطفال والأهالي

شهدت مدينة الغردقة أجواءً من البهجة مع احتفالات المولد النبوي الشريف، حيث شارك القمص يؤانس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك، المواطنين فرحتهم من خلال توزيع حلوى المولد بنفسه على الأطفال والأسر.

القمص أديب أوضح أن المبادرة تأتي تأكيدًا على عمق الروابط بين المسلمين والمسيحيين في مصر، مشددًا على أن «أعياد المصريين واحدة»، وأن هذه المشاركة رسالة محبة وتآخٍ تعكس متانة النسيج الوطني.

وقام وكيل المطرانية بشراء الحلوى من الأسواق المحلية، قبل أن يتنقل بين النادي الاجتماعي وبعض الشواطئ والميادين، حيث وزع الحلوى وسط أجواء احتفالية شارك فيها الأهالي بترحيب واسع. الأطفال بدت عليهم السعادة، فيما أكد المواطنون أن مثل هذه المبادرات تعكس الوجه الحقيقي للتعايش في المجتمع المصري.

وأشار القمص أديب إلى أن هذه الخطوة أصبحت تقليدًا سنويًا يحرص عليه، حيث سبق أن شارك المسلمين في عيد الأضحى المبارك من خلال المساهمة في توزيع الأضاحي، مؤكدًا أن المشاركة في المناسبات الدينية تعزز قيم الوحدة الوطنية.

