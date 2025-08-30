زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة "دهدز" الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الزلازل الوطني الإيراني.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، وقع الزلزال عند الساعة الرابعة وأربع دقائق من عصر اليوم، على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 13 كيلومترًا من مدينة دهدز. وأكد المركز أنه لم تُسجّل حتى الآن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الزلزال.

ويشار إلى أن مدينة شوش في المحافظة ذاتها كانت قد شهدت زلزالًا آخر يوم الأربعاء الماضي، بلغت قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر.