رئيس الحكومة ومدير مكتبه و7 وزراء.. حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على الحوثيين
تشكيل بيراميدز في مواجهة الأهلي
قطة وماييلي يقودان تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي بالدوري
توافق قانون الرياضة الجديد مع المواثيق الدولية.. تفاصيل مهمة
التحفظ على 7 أطنان من الدقيق الأبيض المدعم
البدوي: تطبيق قانون العمل الجديد بالقطاع الخاص يحتاج إلى أخلاق من أصحاب الأعمال
الدوري الممتاز | الأهلي يصل استاد السلام لمواجهة بيراميدز
شاهد.. غرفة ملابس الأهلي باستاد السلام قبل مواجهة بيراميدز بالدوري
شمس البارودي تثير الجدل وتشبه منتقديها بالببغاء
زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران
زيزو يخوض أول مواجهة أمام بيراميدز بقميص الأهلي
ارتفاع عدد المصابين في حادث انقلاب قطار مطروح إلى 100 شخص
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب مدينة دهدز جنوب غربي إيران

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

ضرب زلزال بلغت قوته 4.2 درجة على مقياس ريختر مدينة "دهدز" الواقعة في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، وذلك بحسب ما أعلنه مركز الزلازل الوطني الإيراني.

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا"، وقع الزلزال عند الساعة الرابعة وأربع دقائق من عصر اليوم، على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، وعلى بُعد 13 كيلومترًا من مدينة دهدز. وأكد المركز أنه لم تُسجّل حتى الآن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة الزلزال.

ويشار إلى أن مدينة شوش في المحافظة ذاتها كانت قد شهدت زلزالًا آخر يوم الأربعاء الماضي، بلغت قوته 3.1 درجة على مقياس ريختر.

زلزال مدينة دهدز محافظة خوزستان إيران مركز الزلازل الوطني الإيراني

