خبير اقتصادي: تراجع الدولار عالميًا والتدفقات يعززان استقرار الجنيه

قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تتحكم في حركة الدولار عالميًا، موضحًا أن الانخفاض الذي يشهده الدولار في الآونة الأخيرة يعود بالأساس إلى تراجعه العالمي بنسبة 11% منذ بداية العام.



وأشار "فؤاد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إلى أن الجنيه المصري استفاد من هذا التراجع، حيث انخفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 5%.



ولفت إلى أن التدفقات الدولارية المتنوعة التي دخلت مصر وتشمل تحويلات المصريين بالخارج، وعائدات السياحة، وإيرادات قناة السويس، وصادرات الغاز والتي بلغت نحو 8.5 مليار دولار، أسهمت بدور كبير في تعزيز الاستقرار النقدي.

تخفيف الأحمال الكهربائية

وفي سياق آخر؛ أضاف الخبير الاقتصادي، أن التزام الحكومة بعدم تطبيق تخفيف الأحمال الكهربائية خلال الصيف الحالي وضعها أمام تحديات مالية ضخمة، بلغت تكلفتها ما يقرب من 10 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن ملف الطاقة ما زال يمثل "قصة حزينة" تتطلب سياسات أكثر استدامة للسيطرة على أعبائه.