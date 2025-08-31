تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري

تتجه الأنظار إلى استاد السلام، في التاسعة مساء اليوم الأحد، حيث يستضيف الزمالك نظيره وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، في مواجهة يسعى خلالها الأبيض لمواصلة تفوقه التاريخي أمام الفريق الدجلاوي.

ومنذ صعود وادي دجلة إلى الدوري الممتاز موسم 2010-2011؛ التقى الفريقان في 19 مباراة، فرض خلالها الزمالك سيطرته بشكل واضح، بتحقيق 10 انتصارات وتسجيل 27 هدفًا، مقابل 9 تعادلات، بينما لم يعرف دجلة طعم الفوز أمام القلعة البيضاء، مكتفيًا بإحراز 12 هدفًا فقط.

أول مواجهة جمعت الفريقين كانت في ديسمبر 2010، وحسمها الزمالك بهدف نظيف حمل توقيع محمود عبد الرازق شيكابالا.

أكبر انتصار للأبيض جاء في كأس مصر عام 2011 حين فاز بنتيجة 4-1 في دور الـ 16.

آخر لقاء جمع الطرفين كان في أغسطس 2021، وانتهى بفوز الزمالك بهدف مروان حمدي.

هدافي مواجهات الزمالك ووادي دجلة

يُعد أحمد جعفر أكثر لاعبي الزمالك تسجيلًا أمام وادي دجلة برصيد 4 أهداف، يليه محمود علاء بثلاثة أهداف، بينما يتصدر هدافي دجلة أمام الزمالك كل من عبد الفتاح الأغا وإبراهيما نداي بهدفين لكل لاعب.

مباراة الليلة تحمل أهمية خاصة لكلا الفريقين، فالزمالك يبحث عن تعزيز بدايته في الدوري، فيما يتطلع وادي دجلة لكسر عقدة التفوق الأبيض المستمرة منذ أكثر من عقد.