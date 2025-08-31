مانشستر يونايتد يتحرك لضم إيميليانو مارتينيز قبل غلق الميركاتو

يكثف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساعيه في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بالمستوى الذي يقدمه الثنائي أندريه أونانا وألتاي بايندير منذ بداية الموسم.

وكشف خبير الميركاتو فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن إدارة الشياطين الحمر تقدمت بعرض رسمي جديد للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حامي عرين أستون فيلا وبطل العالم مع منتخب التانجو في مونديال قطر 2022.

وأشار رومانو إلى أن المفاوضات ما تزال جارية، حيث يضع مانشستر يونايتد أيضًا خيارًا بديلًا يتمثل في الحارس الشاب سيني لامنس، لاعب رويال أنتويرب البلجيكي، تحسبًا لانهيار مفاوضات ضم مارتينيز، خاصة مع اقتراب غلق نافذة الانتقالات بعد أقل من 48 ساعة.

وأوضح أن اتصالات جديدة تمت بالفعل بين مسؤولي مانشستر يونايتد ونظرائهم في أستون فيلا، إلى جانب التواصل المباشر مع ممثلي مارتينيز لمناقشة تفاصيل العرض وموقف اللاعب من الانتقال إلى ملعب أولد ترافورد.

ويسعى اليونايتد لحسم الصفقة سريعًا لتصحيح أوضاعه الدفاعية، إذ باتت حراسة المرمى نقطة ضعف واضحة للفريق خلال الفترة الماضية، في ظل الأخطاء المتكررة وتراجع الأداء، ما جعل إدارة النادي تضع التعاقد مع حارس من طراز عالمي على رأس أولوياتها.