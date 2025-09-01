إسباني.. طرح اسم جديد بديلا لريبيرو في الأهلي

بدأت إدارة النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد، بعد الإعلان عن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بالتراضي عقب سلسلة اجتماعات مطولة للجنة التخطيط، والتي خلصت إلى أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى طموحات الجماهير.

باراخا على رادار الأهلي

وكشف وكيل اللاعبين ممدوح الساعاتي عن عرضه اسم الإسباني روبن باراخا، المدير الفني السابق لفالنسيا، لتولي قيادة الفريق الأحمر خلفًا لمواطنه ريبيرو.

باراخا لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ، ويمتلك خبرة واسعة في الدوري الإسباني حيث تولى تدريب عدة أندية أبرزها: فالنسيا، رايو فايكانو، إلتشي، ريال سرقسطة، وسبورتنج خيخون. لكنه لم يسبق له خوض تجربة تدريبية خارج بلاده.

مسيرة باراخا المرشح لتدريب الأهلي

قبل دخوله مجال التدريب، ترك باراخا بصمته كلاعب مميز في خط الوسط، حيث خاض 463 مباراة سجل خلالها 67 هدفًا على مدار 20 موسمًا.

بدأ مع بلد الوليد بين 1993 و1996، ولعب لفريق الرديف.

ارتدى قميص أتلتيكو مدريد (ب والفريق الأول) حتى عام 2000.

تألق بشكل لافت مع فالنسيا لمدة عشرة مواسم، شارك خلالها في 263 مباراة وسجل 41 هدفًا، وكان جزءًا من الجيل الذي حقق لقب الدوري مرتين وكأس الملك مرة واحدة.

قرار الأهلي مع ريبيرو

النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه تقديره لما قدمه ريبيرو وجهازه الفني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا، لكن الظروف لم تساعد على استمراره.

اللجنة شددت على أن الهدف في المرحلة المقبلة هو تلبية طموحات جماهير القلعة الحمراء محليًا وقاريًا، حيث تواصل اجتماعاتها لاختيار المدير الفني الجديد، وسط توقعات بأن يتم حسم الملف خلال أيام قليلة.