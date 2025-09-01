قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طارق يحيى: مواجهة المصري اختبار جديد لفيريرا.. وأي قرارات متسرعة تضر استقرار الفريق
عمال "جنوة" الإيطالي يهددون بقطع طريق البضائع الإسرائيلية المارة بالميناء
وزير الخارجية يلتقي رئيسة البرلمان السلوفيني على هامش مشاركته في منتدى بليد الاستراتيجي
الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوي عبادة وطاعة تقرِّب إلى الله
قرار من إدارة الزمالك ضد لاعبي الفريق بسبب الخسارة من وادي دجلة في الدوري
وزير الدفاع للرئيس: القوات المسلحة ستظل درع مصر الواقي وحصنها المنيع
بالنسبة المئوية.. الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 ورابط التسجيل
اسعار الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 فاق التوقعات
مش أول مرة.. الراقصة بوسي كعب داير بالكلبشات في أقسام الشرطة بسبب الرقص الخليع
شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل
لماذا كان النبي يتعبد في غار حراء؟ عالم أزهري يجيب
إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني
رياضة

إسباني.. طرح اسم جديد بديلا لريبيرو في الأهلي

الأهلي
الأهلي
حمزة شعيب

بدأت إدارة النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد، بعد الإعلان عن رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو بالتراضي عقب سلسلة اجتماعات مطولة للجنة التخطيط، والتي خلصت إلى أن النتائج الأخيرة لم تكن على مستوى طموحات الجماهير.

باراخا على رادار الأهلي

وكشف وكيل اللاعبين ممدوح الساعاتي عن عرضه اسم الإسباني روبن باراخا، المدير الفني السابق لفالنسيا، لتولي قيادة الفريق الأحمر خلفًا لمواطنه ريبيرو.

باراخا لا يرتبط حاليًا بأي نادٍ، ويمتلك خبرة واسعة في الدوري الإسباني حيث تولى تدريب عدة أندية أبرزها: فالنسيا، رايو فايكانو، إلتشي، ريال سرقسطة، وسبورتنج خيخون. لكنه لم يسبق له خوض تجربة تدريبية خارج بلاده.

مسيرة باراخا المرشح لتدريب الأهلي 

قبل دخوله مجال التدريب، ترك باراخا بصمته كلاعب مميز في خط الوسط، حيث خاض 463 مباراة سجل خلالها 67 هدفًا على مدار 20 موسمًا.

بدأ مع بلد الوليد بين 1993 و1996، ولعب  لفريق الرديف.

ارتدى قميص أتلتيكو مدريد (ب والفريق الأول) حتى عام 2000.

تألق بشكل لافت مع فالنسيا لمدة عشرة مواسم، شارك خلالها في 263 مباراة وسجل 41 هدفًا، وكان جزءًا من الجيل الذي حقق لقب الدوري مرتين وكأس الملك مرة واحدة.

قرار الأهلي مع ريبيرو

النادي الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أكد فيه تقديره لما قدمه ريبيرو وجهازه الفني خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه بذل جهدًا كبيرًا، لكن الظروف لم تساعد على استمراره.

اللجنة شددت على أن الهدف في المرحلة المقبلة هو تلبية طموحات جماهير القلعة الحمراء محليًا وقاريًا، حيث تواصل اجتماعاتها لاختيار المدير الفني الجديد، وسط توقعات بأن يتم حسم الملف خلال أيام قليلة.

ريبيرو الأهلي المدرب المرشح للأهلي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

مجلس النواب

وفاة أب وابنه

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أرشيفية

عمال مصر

جانب من الاجتماع

إجازة المولد النبوي 2025

أطفال دلجا بديرمواس

سائق قطار مطروح

بالصور

سر المطبخ الآسيوي: تحضير سلطة تايلاندية بالبيض المقلي في 10 دقائق

إدمان الهاتف والانحناء لساعات طويلة يتسببان في كارثة صحية لشاب صيني

نشرة المرأة والمنوعات: أمينة خليل تتألق بإطلالة صيفية على الشاطئ.. نصائح لا تتجاهلها قبل تناول حلوى المولد .. حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

