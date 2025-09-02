طريقة عمل باستا باللبن والطحينة، وصفة سهلة وسريعة بطعم مختلف، تجمع بين طراوة الباستا ونكهة الطحينة واللبن الكريمية، كما أنها تعتبر وجبة متكاملة ذات قيمة غذائية عالية.

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل الباستا باللبن والطحينة.

المكونات لعمل باستا باللبن والطحينة

طريقة عمل باستا باللبن والطحينة

250 جرام مكرونة أي نوع تفضلينه

½ كوب طحينة

1 كوب زبادي لبن رايب

2 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة كمون اختياري

بقدونس مفروم للتزيين

اسلقي الباستا في ماء مغلي مع رشة ملح وملعقة زيت حتى تنضج.

صفيها واتركي قليلًا من ماء السلق جانبًا.

في وعاء، اخلطي الطحينة مع اللبن الزبادي جيدًا حتى يصبح قوامًا كريميًا.

أضيفي الثوم المهروس، عصير الليمون، زيت الزيتون، الملح، الفلفل، والكمون.

إذا كان القوام ثقيلًا جدًا، أضيفي قليلًا من ماء سلق المكرونة حتى تحصلي على صلصة ناعمة.

خلط الباستا

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى خليط الطحينة واللبن وقلبي حتى تتجانس.

يمكنك تسخينها قليلًا على نار هادئة لو أردتِها دافئة، أو تقديمها باردة كسلطة باستا.

التقديم