لذيذة ومختلفة.. باستا فلورا بمربى الفراولة

تعد الباستا فلورا من الحلويات المميزة والشهية التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير باستا فلورا في المنزل بخطوات بسيطة.

طريقة تحضير باستا فلورا بالخطوات

مقادير باستا فلورا

نصف كوب سمن

ربع كوب سكر

بيضة

فانيليا

1 ونصف كوب دقيق

ملح

ملعقة كبيرة بكينج بودر

مربى فراولة

للتقديم:

آيس كريم فانيليا

طريقة تحضير باستا فلورا بمربى الفراولة

اخلطي البيض مع السكر و الفانيليا و السمن.

في العجان اخلطي الدقيق مع البكينج بودر والملح والسمن ثم يضاف له خليط البيض.

افرديها وتدهن بمربي الفراولة وتدخل فرنا ساخنا حتى النضج.