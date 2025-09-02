رسميا.. مانشستر سيتي يعلن ضم دوناروما حتى 2030

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي الإيطالي جيانلويجي دوناروما قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد يمتد حتى صيف عام 2030، وذلك بشرط الحصول على التصريح الدولي.

وقال النادي في بيانه الرسمي: "يسر مانشستر سيتي تأكيد التعاقد مع جيانلويجي دوناروما من باريس سان جيرمان، بشرط استكمال التصريح الدولي."

وأضاف: "على مدار مسيرة مليئة بالنجاحات، أثبت دوناروما نفسه كأحد أبرز حراس المرمى في كرة القدم الأوروبية."

وتابع البيان: "يصل الحارس الإيطالي إلى ملعب الاتحاد بقامة فارعة وحضور بدني قوي، إلى جانب خبرة كبيرة على مستوى النخبة."

ويأتي انضمام دوناروما بعد خروجه من حسابات مدرب باريس سان جيرمان، الإسباني لويس إنريكي، منذ مباراة كأس السوبر الأوروبية التي فاز بها الفريق الباريسي أمام توتنهام في 13 أغسطس الماضي، والتي شكلت نقطة تحول في مستقبل الحارس داخل النادي الفرنسي.

وبهذا الانتقال، يفتح دوناروما صفحة جديدة في مسيرته، مع نادٍ يعد من الأقوى على الساحة الأوروبية في السنوات الأخيرة، تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا.