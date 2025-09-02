مارسيليا يعلن رسميًا عن ضم الدولي المغربي نايف أكرد

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن إتمام صفقة التعاقد مع المدافع الدولي المغربي نايف أكرد، قادمًا من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، وذلك في صفقة تعزز الدفاع في صفوف الفريق الفرنسي.

ويبلغ أكرد من العمر 29 عامًا، وقد قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة مع نادي ريال سوسيداد الإسباني، حيث شارك في 36 مباراة بكافة المسابقات، مظهرًا أداءً قويًا ومتميزًا.

ويأمل مارسيليا في أن يسهم وجود أكرد بخبرته الدولية والمحلية في تدعيم الخط الخلفي للفريق، والمنافسة بقوة على مختلف البطولات القادمة.

يذكر أن أكرد يتمتع بسجل حافل مع عدة أندية أوروبية، ويعتبر من أبرز المدافعين في المنتخب المغربي، مما يزيد من أهمية هذه الصفقة بالنسبة لمارسيليا.