رياضة

بـ 3 أسماء .. ليفربول يحتل قائمة أغلى 5 صفقات في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول
عبدالله هشام

نجح نادي ليفربول في الدخول لقائمة أغلى الصفقات في الانتقالات الصيفية المنقضيه .

وحققت الأندية الإنجليزي رقم قياسي في سوق الانتقالات الصيفية وسط سيطرة كبيرة من جانب لفربول على القائمة التي كلفت الأندية أكثر من 560 مليون دولار.

وشهدت قائمة أغلى الصفقات في الدوري الإنجليزي تواجد ليفربول منفردا بثلاث صفقات من أصل أغلى 5 لاعبين في الميركاتو الصيفي.

وجاء على رأس قائمة أغلى الصفقات في الصيف السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل لنادي ليفربول في صفقة وصلت قيمتها لنحو 144 مليون يورو.

وكان إيزاك أحد أبرز الوجوه في الميركاتو الصيفي بعد سلسلة محاولات للضغط على إدارة نادي نيوكاسل للموافقة على رحيله في الصيف  حتى تمت في النهاية


ودخل ليفربول القائمة بلاعب أخر وهو فوريان فيرتز من بايرن ليفركوزن الألماني ووصلت قيمتها لـ 125 مليون يورو

ونافس ليفربول على صفقة فيرتز ، نادي بايرن موينخ الألماني قبل أن يتدخل الهولندي أرني سلوت المدير الفني لليفربول ويقنع اللاعب بالمشروع الجديد

وضمت قائمة الأغلى لصالح فريق ليفربول أيضا اللاعب هوجو إيكتيكي من فرانكفورت ووصلت قيمتها لنحو 95 مليون يورو


في المركز الرابع تواجد نادي نيوكاسل الذي ضم نيك وولتمايد من شتوتجار الألماني بمبلغ 85 مليون يورو  بجانب 5 ملايين كمتغييرات.


وتواجد مانشستر يونايتد بصفقة بنجامين سيسكو من لايبزيج ووصلت قيمتها لـ 76.5 مليون يورو بعد منافسه مع أرسنال وتشيلسي 

ليفربول محمد صلاح نادي ليفربول فريق ليفربول الدوري الإنجليزي

