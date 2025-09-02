فلسطين وتركيا تؤكدان أولوية وقف العدوان وإدخال المساعدات إلى غزة

أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، أهمية أولوية وقف العدوان وإدخال المساعدات وربط غزة بالضفة تحت سيادة دولة فلسطين، والتوجه إلى إعادة الإعمار.



وبحث الجانبان، في اتصال هاتفي وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، ومسألة منع التأشيرات للوفد الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، وسبل حشد الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية خلال المؤتمر الدولي المقبل.



واستعرض الجانبان أيضا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، إضافة إلى الأوضاع الخطيرة في الضفة الغربية والقدس، بما في ذلك الاستيطان وعنف المستوطنين ومحاولات الضم واحتجاز أموال المقاصة والتضييق الاقتصادي.



وأكدا استمرار التنسيق الوثيق بين دولة فلسطين والجمهورية التركية لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز الجهود على المستوى الدولي، مع التأكيد على إبقاء عقد مؤتمر السلام في نيويورك في موعده في 22 سبتمبر دون تغيير.

