نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
اقتصاد

بنك القاهرة: 245 مليار جنيه حجم محفظة القروض بنهاية يونيو 2025

بنك القاهرة
بنك القاهرة
محمد يحيي

أعلن بنك القاهرة التابع للحكومة، وصول محفظة قروض التجزئة المصرفية في أول 6 شهور من العام المالي الجاري إلى 245 مليار جنيه بزيادة تبلغ 8% مقارنة بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق تضمنت قروض الشركات والمؤسسات بزيادة حجمها 11.6 مليار جنيه و 6.5 مليار زيادة بقروض الأفراد.

وكشف البنك خلال عرض نتائج أعمال النصف الأول من العام المالي الحالي في الفترة من يناير حتى يونيو 2025؛ وصول إجمالي محفظة ودائع العملاء 380 مليار جنيه بزيادة تبلغ 28 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 8% عما كان في نهاية العام الماضي والذي سجل 352 مليار جنيه.

وفقا للتقرير والذي رصد استحواذ ودائع الأفراد على 58% من جملة المحفظة مقابل 42% نصيبا لقطاع الشركات.

وأوضح التقرير أن أرباح البنك أظهرت ارتفاعا قيمته 29% بنهاية النصف الأول من العام المالي الجاري بقيمة 7.5 مليار جنيه تضمنت نموا في قطاعات " التجزئة المصرفية والخزانة وإئتمان الشركات" مقارنة 5.7 مليار جنيه في نفس الفترة المناظرة من العام السابق له.

وسجل صافي الإيرادات التشغيلية نموا قيمه 20.3 مليار جنيه بزيادة تبلغ 25% عما كان عليه في النصف الأول من العام المالي الماضي و513 مليار جنيه حجم الأصول بزيادة 6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وفي سياق آخر استحوذت نسبة القروض غير المنتظمة "التعثرات" على نسبة 4.6% من جملة محفظة القروض مقابل تغطية مخاطر القروض غير المنتظمة إلى 156% .

وبلغت مخصصات خسائر القروض نحو 17.7 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالي.

