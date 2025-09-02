قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كريم حسن شحاتة: مدرب إيطالي مرشح لتدريب الأهلي
هل يحاسب الإنسان على النية السيئة؟.. الإفتاء تكشف الحقيقة
وزير الدفاع الألماني ينتقد تصريحات فون دير لاين حول خطط نشر قوات أوروبية في أوكرانيا
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم
حماية من العين الحاسدة.. آيات تحصين النفس قبل الزواج
البابا ليو الرابع عشر يعرب عن حزنه لضحايا زلزال أفغانستان
بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء
سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025
كيم جونج أون يصل الصين على متن قطاره الخاص لحضور عرض النصر
إخلاء سبيل الراقصة بوسي بكفالة 5 آلاف جنيه
بلجيكا تعلن اعترافها بفلسطين وتفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية
الأمم المتحدة: 12 ألف متضرر جراء زلزال أفغانستان وارتفاع حصيلة الضحايا إلى المئات
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 2-9-2025

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد صبيح

شهد سعر الدولار اليوم تراجعا في البنوك مقابل الجنيه المصري مع أول تعاملات اليوم  الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 .

سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 48.59 جنيه للشراء و 48.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم  

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك المركزي لنحو 48.52 جنيه للشراء و 48.65 جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء للدولار اليوم 

48.59 جنيه للشراء.

أقل سعر بيع للدولار اليوم 

48.60 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم 

48.59 جنيه للبيع.

سعر الدولار في الجمارك اليوم  

50.31 جنيه.

بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 48.58 جنيه للشراء و 48.68 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية،  تنمية الصادرات) نحو 48.57 جنيه للشراء و48.67 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار.

الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قطر الوطني، الأهلي المتحد، التعمير والإسكان) نحو 48.55 جنيه للشراء و48.65 جنيه للبيع. 

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (نكست، مصر، الأهلي، المصرف العربي، إتش إس بي سي HSBC، التجاري الدولي CIB، العربي الإفريقي الدولي، قناة السويس، العقاري المصري العربي) نحو 48.54 جنيه للشراء و 48.64 جنيه للبيع. 

سعر الدولار اليوم 

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (المصرف المتحد، فيصل الإسلامي، الشركة المصرفية الدولية، الإسكندرية)  لنحو 48.53 جنيه للشراء و 48.63 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(أبوظبي الأول، كريدى أجريكول، البركة، الكويت الوطني) نحو 48.52 جنيه للشراء و48.62 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك ميد بنك ليسجل نحو  48.50 جنيه للشراء و 48.60 جنيه للبيع.

